MUNDO Após ser baleado na cabeça, pré-candidato a presidente da Colômbia começa neurorreabilitação

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay, pré-candidato à presidência do país, iniciou reabilitação neurológica após recentes intervenções médicas, informou na segunda-feira, 14, a clínica onde ele está hospitalizado há mais de um mês. Uribe foi baleado em um comício político em junho.

A Fundação Santa Fé de Bogotá informou em comunicado que, após realizar uma ressonância magnética, tomografia computadorizada e Doppler, os médicos decidiram iniciar um protocolo de neurorreabilitação, embora a clínica tenha esclarecido que o prognóstico neurológico continua reservado.

A neurorreabilitação é um processo médico no qual diversas disciplinas buscam facilitar a recuperação das capacidades físicas e cognitivas do paciente. O neurocirurgião Remberto Burgos de la Espriella explicou à Associated Press que a neurorreabilitação pode levar meses ou anos e progride à medida que o paciente desperta para a necessidade de integrar especialistas como fisioterapeutas, neuropsicólogos e fonoaudiólogos.





Como foi o atentado

Uribe foi baleado em 7 de junho enquanto fazia um discurso de campanha em um parque no oeste de Bogotá. Desde então, ele permanece na clínica, e seu prognóstico é considerado extremamente sério, embora ele tenha continuado a melhorar.

A clínica indicou que o candidato permanecerá na unidade de terapia intensiva em ventilação mecânica, sob sedação e com monitoramento neurológico constante.

Burgos de la Espriella explicou que, sob sedação, a neurorreabilitação pode ajudar nos movimentos automáticos dos quatro membros, incluindo o pescoço, mas tem limitações para progredir em estágios como a terapia da fala.

"Minha maior preocupação pessoal é a recuperação funcional. A sobrevivência é importante, claro, mas, para nós, o aspecto complementar é saber até que ponto o paciente se recuperará", disse o neurocirurgião.

A evolução médica de Uribe é um "milagre" para sua esposa, María Claudia Tarazona. Ela disse ao programa de televisão Los Informantes no domingo, 13, que, após o ataque, foi informada de que ele havia entrado em "morte cerebral", o que significa que ele sobreviveria apenas algumas horas. No entanto, os médicos deram-lhe um relatório encorajador pouco depois. "Voltei à clínica e disseram-me: ‘é outro paciente, outro cérebro, e o Miguel está recuperado.’"

Processo judicial

Quatro pessoas supostamente envolvidas na execução e no planejamento do ataque ao político conservador foram presas. Entre eles, um menor acusado de atirar nas costas do pré-candidato e o suposto principal planejador do ataque, Elder José Arteaga Hernández, conhecido como "El Costeño".

No entanto, as autoridades estão investigando o motivo do ataque Eles descartaram a possibilidade de um atirador solitário e afirmaram que as evidências apontam para um plano estruturado no qual mais pessoas ainda não foram capturadas.

Uribe é um dos mais proeminentes oponentes no Congresso do presidente Gustavo Petro, primeiro esquerdista a governar a Colômbia. Por isso, o ataque chocou um país que já enfrentou cartéis de drogas e grupos insurgentes que tinham como alvo candidatos presidenciais e autoridades de alto escalão.



