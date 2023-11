A- A+

ERRO MÉDICO Após ser barrada no detector de metais, mulher descobre pinça esquecida no corpo durante cirurgia Procedimento cirúrgico foi realizado na Santa Casa de Araçatuba, em São Paulo

Uma mulher de 27 anos foi surpreendida, no último domingo (12), ao descobrir que uma pinça utilizada durante um procedimento cirúrgico realizado há dois meses havia sido esquecida em sua barriga.

O objeto só foi identificado no momento em que a mulher, que é diarista, tentou visitar o marido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José dos Campos, em São Paulo.

Ao tentar entrar no local, o detector de metais apontou a possibilidade de que a visitante portasse um objeto metálico. No entanto, ao passar por uma revista mais minuciosa, que contou com o auxílio de um escâner, a pinça cirúrgica pôde ser visualizada.

Naquele momento, o médico responsável pelo CDP avaliou a necessidade de que a diarista fosse conduzida até um hospital. Ao chegar ao local, um exame de raio-x confirmou a presença do material cirúrgico.

A pinça teria sido esquecida há cerca de dois meses durante uma cirurgia realizada para retirar um feto que estava sendo gerado nas trompas da vítima.

Ao ser hospitalizada para a retirada do objeto, a mulher explicou que, apesar de sentir dores, considerava que o desconforto era algum resquício da cirurgia recente.

A pinça foi removida na segunda-feira (13). Durante a cirurgia, a diarista perdeu parte do intestino, já que o objeto estava grudado no órgão. A mulher permanece internada no hospital e em recuperação.

Por meio de nota, a direção da Santa Casa informou que o “hospital possui protocolos específicos para que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados com segurança para os pacientes. Por isso, já iniciou apuração para esclarecer se o protocolo foi seguido pela equipe que realizou o procedimento”.

O advogado da diarista informou que deverá entrar com uma ação judicial contra a unidade de saúde.





