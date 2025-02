A- A+

Conflito Após ser chamada de "Estado delinquente" por Rubio, Coreia do Norte chama fala de grave provocação Crítica foi a primeira ao novo governo de Donald Trump, e sugere que planos do presidente para restabelecer o diálogo com Pyongyang não serão simples

A Coreia do Norte chamou de “sem sentido” e de “grave provocação política” as declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, apontando o país como um “Estado delinquente”, feitas durante uma entrevista na semana passada.

Os comentários foram o primeiro ataque público de Pyongyang ao novo governo do presidente Donald Trump, que revelou ter planos para retomar o diálogo com o regime de Kim Jong-un.

No comunicado, divulgado nesta segunda-feira pela agência estatal KCNA, um porta-voz da Chancelaria afirma que “o país mais depravado do mundo”, se referindo aos EUA, “não tem o direito de criticar outras nações”, e diz que a classificação de “Estado delinquente” foi “sem sentido”.

O texto chama a fala de Marco Rubio de “grave provocação política totalmente contrária ao princípio do direito internacional”.

“Mas é necessário mencionar o quão absurdo e ilógico é que o Estado mais depravado do mundo rotule outro país como um Estado delinquente”, diz o comunicado. “As palavras e ações hostis da pessoa que está no comando da política externa dos EUA serviram como uma ocasião para confirmar mais uma vez a política hostil dos EUA em relação à Coreia do Norte.”

Na semana passada, em entrevista à jornalista Megyn Kelly, Rubio falava sobre como o cenário imediatamente posterior ao fim da Guerra Fria, com os EUA assumindo o papel de única grande potência global, não existia mais, e como o retorno de um mundo multipolar era inevitável, trazendo consigo uma série de novos desafios.

Foi quando ocorreu a menção à Coreia do Norte.

— Enfrentamos isso agora com a China e, até certo ponto, com a Rússia, e depois temos Estados delinquentes como o Irã e a Coreia do Norte com os quais temos que lidar — disse Rubio.

Rejeitou nova extensão: Governo Trump encerrará proteção temporária para aproximadamente 350 mil venezuelanos

Não foi a primeira vez desde sua indicação ao posto de Secretário de Estado que o ex-senador pela Flórida fez críticas à Coreia do Norte. No dia 15 de janeiro, na abertura da sessão do Senado que o confirmou no posto, disse que “Em Moscou, em Teerã, em Pyongyang, ditadores e Estados desonestos semeiam agora o caos e a instabilidade, alinham-se e financiam grupos terroristas radicais”.

Na ocasião, o regime norte-coreano não se pronunciou.

Reaproximação complexa

Em uma outra declaração, creditada ao Instituto pelo Desarmamento e pela Paz, ligado à Chancelaria da Coreia do Norte, e publicada no jornal estatal Rodong Sinmun, Pyongyang criticou os planos de Trump para criar o que chamou de “Domo de Ferro americano”, referência ao sistema antimísseis israelense.

"A ideia de um novo sistema de defesa antimísseis, que lembra o espectro do perigoso plano 'Guerra nas Estrelas' da Guerra Fria, representa o risco de justificar uma corrida armamentista sob o pretexto de lidar com a 'ameaça' de adversários, independentemente de sua viabilidade", diz o comunicado.

O texto ainda afirma que o emprego de sistemas avançados de defesa em países aliados, como a Coreia do Sul e Japão, “inevitavelmente provocará preocupações de segurança entre os países da região”, e conclui apontando que o regime “continuará a responder às crescentes ameaças militares de forças hostis com força militar ilimitada”.

Dias depois de ser empossado, Donald Trump revelou ter planos para restabelecer o diálogo com Kim Jong-un, a quem já chamou de “um cara inteligente”, e com quem manteve uma peculiar relação em seu primeiro mandato, marcada por um fracasso diplomático em 2019, uma reunião na divisa entre as Coreias e uma amistosa troca de cartas.

Contudo, o cenário hoje é mais complexo. A Coreia do Norte avançou no desenvolvimento de seu arsenal, com mísseis capazes de atingir o território americano, e teria obtido a tecnologia necessária para reduzir o tamanho de suas ogivas nucleares, viabilizando um hipotético ataque.

O próprio Trump, em seu primeiro dia no cargo, disse que a Coreia do Norte é uma “potência nuclear”, uma fala que provocou calafrios em Seul.

Após pandemia da Covid-19, o país virtualmente se fechou ao mundo, e a reabertura gradual é marcada pelo fortalecimento dos laços com a Rússia, especialmente no campo militar: os norte-coreanos ajudam a fornecer as armas para a guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia, e enviaram milhares de soldados para as linhas de frente.

Em troca, os russos fornecem insumos como alimentos e petróleo, dinheiro em espécie e conhecimento em áreas sensíveis, como tecnologias aeroespaciais.

Conselheiros de Trump afirmaram que o presidente buscará a “completa desnuclearização” da Coreia do Norte, mas a parceria estratégica de Pyongyang com Moscou pode dificultar o início de um diálogo.

E analistas apontam que nem sempre as promessas e intenções públicas de Kim Jong-un se confirmam.

— Os norte-coreanos podem acenar para a possibilidade de uma discussão sobre desnuclearização para atrair os Estados Unidos para um diálogo, mas não seria uma proposta séria — disse, em entrevista ao serviço coreano da Voz da América, Evans Revere, ex-representante do Departamento de Estado para a Ásia e Pacífico no governo de George W. Bush (2001-2009). — Francamente, eles estão determinados a manter suas armas, manter suas capacidades, que eles consideram essenciais para sua própria existência.

Veja também