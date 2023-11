A- A+

CRIME Após ser impedido por motorista, suspeito de tentativa de estupro teria realizado nova investida Caso aconteceu na mesma região do primeiro crime e foi filmado por câmeras de segurança

Dias após ser impedido, por um motorista e passageiros de um ônibus, de estuprar uma mulher na Zona Sul de São Paulo, o homem suspeito é apontado como o que aparece em imagens de câmeras de segurança tentando uma nova investida na mesma região, no dia 3 de novembro.

As imagens da rua do bairro de Jardim Patente mostram a mais recente ação criminosa do homem, novamente frustrada.

Nos vídeos, é possível identificar o momento em que o suspeito realiza uma abordagem semelhante à do primeiro caso.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher contou que, inicialmente, o homem teria anunciado um assalto. Nesse momento, a vítima informou que não tinha dinheiro.

Ao receber a negativa, o suspeito conduziu a mulher até um carro estacionado na rua, coberto por uma lona, e tentou forçá-la a entrar no veículo, mas ela resistiu.

A mulher, então, conseguiu se afastar do suspeito, que saiu correndo pela rua.

Em seguida, outra mulher aparece nas imagens. Juntas, elas perseguem o homem e o derrubam no chão, enquanto entram em luta corporal. Após alguns segundos, o suspeito consegue fugir do local.

As imagens registradas foram encaminhadas para o sistema de reconhecimento facial e deverão ajudar a identificar se o homem é realmente o mesmo que praticou a tentativa do dia 23 de outubro.

Relembre o caso

Uma mulher que caminhava pelo bairro Vila das Mercês, na Zona Sul da cidade de São Paulo, foi salva por um motorista de ônibus e passageiros de uma tentativa de estupro.

Nas imagens, é possível observar o momento em que a mulher é abordada por um desconhecido. O homem, que estava armado com um objeto perfurocortante, encosta na mulher e passa a andar ao lado dela, com a mão na sua cintura.

Ao observar a movimentação, o motorista e alguns passageiros descem do ônibus. Ao ser abordado, o homem libera a mulher, que vai correndo em direção ao veículo.

