Após série de acidentes, Procon-PE interdita brinquedo de parque aquático em Tamandaré

O Procon Pernambuco interditou, na tarde dessa segunda-feira (5), a montanha-russa do parque aquático Acquaventura, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul do estado.

A interdição ocorreu após a visita técnica da equipe do Procon-PE, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), ao equipamento, devido aos relatos de consumidores que se machucaram no local.

Na ocasião, foram solicitados os documentos técnicos do equipamento e dos responsáveis. Por meio de nota oficial, o Procon-PE informou que o parque tem cinco dias úteis para apresentar a documentação e reforçou seu compromisso com a segurança dos consumidores, garantindo o direito à ampla defesa.

"Essa equipe, ao chegar lá juntamente com o Crea Pernambuco, analisou a estrutura do parque e, diante do acidente que nos havia sido relatado, interditou o brinquedo Montanha-russa Aquática. Nesse prazo de cinco dias úteis, o brinquedo permanecerá interditado. Não sendo estendida essa interdição aos demais brinquedos do parque. Caso os documentos não sejam apresentados dentro do prazo, ou apresentem qualquer tipo de irregularidade, a atração permanecerá interditada", detalhou Anselmo Araújo, secretário-executivo de Justiça e promoção dos direitos do consumidor.

Série de acidentes

Desde o dia da inaguração, em 25 de abril, até o último sábado (3), cerca de oito dias após a abertura do equipamento para o público, seis pessoas já relataram acidentes, em mais de um brinquedo do local.

Foi através dos relatos do acidente da professora Jaqueline do Nascimento, que ficou com o rosto cheio de ferimentos, que o público tomou conhecimento dos casos. O acidente de Jaqueline ocorreu no equipamento interditado, a Montanha Russa, na última quinta-feira (1º).

Na tarde dessa segunda-feira (5), a professora registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Tamandaré, no Litoral Sul. A defesa de Jaqueline, representada pela advogada Milena Beatriz Tiburtino, também acionou o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para que um inquérito investigativo seja instaurado.

