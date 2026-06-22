Após sinais de progresso, EUA e Irã se prepararam para segundo dia de negociações na Suíça
Mediadores do Catar e do Paquistão saudaram o que chamaram de "progresso encorajador" feito durante as conversas
Negociadores dos Estados Unidos e do Irã dão início nesta segunda-feira, 22, na Suíça, ao segundo dia de negociações em busca do fim definitivo da guerra entre os dois países, após um início conturbado por causa de declarações agressivas do presidente norte-americano, Donald Trump, contra o regime iraniano.
Os mediadores do Catar e do Paquistão saudaram o que chamaram de "progresso encorajador" feito durante as conversas, já que o Irã e os Estados Unidos concordaram em criar mecanismo para conter os combates no Líbano.
Um diplomata norte-americano afirmou que houve progresso também nas conversas sobre o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.
Quando Trump soltou uma nova ameaça ao Irã na rede Truth Social, porém, as negociações foram temporariamente interrompidas.
Os principais negociadores norte-americanos na Suíça incluem o vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente. O Irã é representado por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.
Leia também
• Trump reitera crítica à Itália por não apoiar guerra contra o Irã
• Irã e EUA voltam à Suíça para negociar o fim da guerra no Oriente Médio
• UE diz que não será apenas mediadora na guerra da Ucrânia e cobra mais pressão sobre Rússia
Em uma declaração conjunta, o Paquistão e o Catar informaram que as conversas de alto nível haviam terminado e que as negociações técnicas continuariam na Suíça pelo resto da semana.
As partes concordaram em estabelecer uma "linha de comunicação" para garantir a passagem segura de navios no Estreito de Ormuz, bem como um mecanismo para pôr fim aos combates entre Israel e o grupo militante pró-Irã Hezbollah no Líbano.
Araghchi escreveu no X que os mediadores paquistaneses e catarianos entregaram "grande progresso para acabar com a Guerra do Líbano" e acrescentou que o primeiro "teste real" das negociações seria se o mecanismo conseguiria parar os combates entre Israel e Hezbollah.
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
A Casa Branca não se manifestou.
*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado