Após suposta sabotagem russa, Estônia anuncia patrulhas no Báltico para proteger cabo submarino

A Estônia anunciou, nesta sexta-feira (27), o lançamento de patrulhas no mar Báltico para proteger um cabo submarino compartilhado com a Finlândia, após a suposta sabotagem de outro cabo na quarta-feira por um petroleiro procedente de um porto russo.

We’ve decided to send our navy close to Estlink 1 to defend and secure our energy connection with Finland. pic.twitter.com/pL6FnkL8u0