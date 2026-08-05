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CRISE Após surto de 'diarreia explosiva' ligado ao Taco Bell, Chipotle enfrenta investigação por salmonela Rede retirou jalapeños de restaurantes por precaução após mais de 100 casos registrados em Minnesota; autoridades investigam a origem da contaminação

A rede americana de restaurantes Chipotle Mexican Grill retirou os jalapeños de parte de seus estabelecimentos Estados Unidos após identificar que o ingrediente pode estar relacionado a um surto de salmonela investigado pelas autoridades de saúde.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira e ocorre em meio ao aumento da preocupação com a segurança alimentar no país, poucas semanas após o maior surto de ciclosporíase já registrado nos EUA, associado à alface americana servida em restaurantes da rede Taco Bell.

Segundo a rede, os jalapeños pertenciam a um mesmo lote distribuído para restaurantes em diversos estados e foram substituídos por produtos de outros fornecedores "por excesso de cautela". A empresa afirmou que iniciou uma rastreabilidade interna dos ingredientes após ser informada sobre o possível surto e segue colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades sanitárias.

O Departamento de Saúde de Minnesota confirmou 110 casos de salmonela no estado. Das 84 pessoas entrevistadas, 75 relataram ter comido em restaurantes do Chipotle entre 14 de junho e 14 de julho.

No entanto, as autoridades ressaltam que o alimento contaminado também foi servido em outros restaurantes de culinária mexicana, indicando que o problema não é exclusivo da rede.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) conduz uma investigação para rastrear a origem da contaminação e informou que analisa diversos ingredientes, não apenas os jalapeños. Até o momento, a agência não confirmou qual alimento é o responsável pelo surto nem divulgou o fornecedor envolvido.

As autoridades de Minnesota afirmaram que não há preocupação com uma exposição contínua nos restaurantes do Chipotle, devido às medidas preventivas adotadas pela empresa. Ainda assim, alertam que novos casos podem surgir, caso o ingrediente contaminado tenha sido distribuído para outros estabelecimentos.

Casos de ciclosporíase

O novo episódio ocorre enquanto os EUA enfrentam outro grande surto de origem alimentar, desta vez causado pelo parasita Cyclospora cayetanensis. A investigação da FDA identificou que a principal fonte da contaminação foi a alface americana fatiada servida em restaurantes do Taco Bell e fornecida por operações da Taylor Farms no centro do México.

Inicialmente concentrado em nove estados, o surto de ciclosporíase teve sua área de investigação ampliada nesta terça-feira para 15 estados, segundo informações publicadas pelo Washington Post. Mais de 6,7 mil pessoas adoeceram e duas mortes foram registradas em Michigan, as primeiras associadas ao surto.

Embora o Chipotle não tenha sido incluído na investigação sobre a ciclosporíase, a empresa reconheceu recentemente que o episódio afetou a confiança dos consumidores em redes de alimentação rápida e pode prejudicar suas vendas. Os impactos já começam a serem sentidos nas ações da Chipotle Mexican Grill, que despencaram quase 10% nesta terça-feira.



A companhia destacou que não utiliza alface americana fatiada em seu cardápio e que sua alface-romana e a mistura de folhas "Supergreens" não são importadas do México.

O novo foco de salmonela também reacende lembranças da série de surtos de doenças transmitidas por alimentos que atingiram o Chipotle entre 2015 e 2018, incluindo infecções por E. coli, salmonela e norovírus, que provocaram forte queda nas vendas e levaram a empresa a reformular seus protocolos de segurança alimentar.

A salmonela pode causar diarreia, febre, cólicas abdominais, vômitos e desidratação. Embora a maioria dos pacientes se recupere em cerca de uma semana, a infecção pode ser mais grave em crianças pequenas, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

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