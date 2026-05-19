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HANTAVÍRUS

Após surto de hantavírus, operadora do cruzeiro MV Hondius nega que doença tenha origem no navio

Até o momento, foram confirmadas três mortes, e pessoas seguem monitoradas após deixarem a embarcação nos últimos dias

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Navio de cruzeiro que gerou alarme global após um surto mortal de hantavírus atracou no porto de Roterdã em 18 de maio de 2026Navio de cruzeiro que gerou alarme global após um surto mortal de hantavírus atracou no porto de Roterdã em 18 de maio de 2026 - Foto: Nicolas Tucat/AFP

A operadora do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus que já deixou três mortos afirmou que o vírus provavelmente foi introduzido antes do embarque de seus passageiros e que não se originou no navio.

O MV Hondius, operado pela empresa holandesa Oceanwide Expeditions, recebeu atenção mundial devido ao óbito de três passageiros por hantavírus, um vírus pouco frequente e para o qual não há vacinas nem tratamentos específicos.

— Os indícios apontam firmemente que o vírus foi introduzido antes do embarque e não se originou na própria embarcação — afirmou o diretor-executivo da Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem insistido que não há risco de uma pandemia semelhante à da Covid-19 por causa do surto, e tem enfatizado que o contágio é muito raro.

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O que acontece com a tripulação
O navio atracou em Roterdã na segunda-feira (18). A tripulação remanescente a bordo ficará em quarentena por várias semanas, monitorada por dois médicos também embarcados. Segundo a Oceanwide Expeditions, todos os que continuam no navio estão assintomáticos.

De acordo com a empresa, algusn dos tripulantes desembarcaram. Vinte tripulantes e dois membros da equipe médica do RIVM, instituto nacional de saúde holandês, deixaram a embarcação e foram encaminhados para uma instalação especializada de quarentena. Outros cinco tripulantes seguem no navio e desembarcarão posteriormente, seguindo protocolos sanitários.

A Oceanwide Expeditions informou ter contratado o Grupo EWS, especializado em desinfecção de embarcações, para realizar uma limpeza completa do MV Hondius. O processo utilizará cloro e peróxido e deve durar entre três e quatro dias, dependendo das inspeções realizadas pelas autoridades sanitárias. Segundo a companhia, o grupo responsável pela operação já atuou em navios durante a pandemia de Covid-19 e afirmou que, após a conclusão da limpeza, a embarcação estará segura para voltar a operar.


Número de casos
Autoridades de saúde da província da Colúmbia Britânica, no Canadá, confirmaram, no último domingo (17), o primeiro caso de hantavírus na América do Norte relacionado ao surto registrado a bordo do navio de cruzeiro. O paciente faz parte de um grupo de quatro canadenses que estavam em isolamento após desembarcarem no início deste mês e testou positivo para a cepa Andes do vírus, associada a episódios raros de transmissão entre humanos.

O caso confirmado eleva para 12 o número de infecções ligadas ao cruzeiro em todo o mundo, incluindo três mortes. Segundo autoridades internacionais, o surto teria começado após um casal holandês contrair o vírus durante observação de aves na Argentina, o que ainda está em investigação na região por cientistas e biólogos. A cepa andina do hantavírus costuma ser transmitida pelo contato com fezes de roedores, mas já foi associada a episódios de transmissão entre pessoas.

Os infectados têm a cepa Andes, a única variante do hantavírus que pode ser transmitida entre humanos. Ele é endêmico na Argentina, onde a viagem começou em 1º de abril. O contágio inicial de hantavírus ocorre por exposição à saliva, urina ou fezes de roedores infectados, em geral em ambientes fechados.

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