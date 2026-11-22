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O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, devastada por uma tempestade, na madrugada de sexta-feira (20).

A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desse sábado (21). O estado de calamidade permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.

A tempestade deixou cinco pessoas mortas e 265 feridos, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil gaúcha. A última vítima é um homem de 65 anos, que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

Cerca de oito mil das 8,6 mil residências da cidade gaúcha foram atingidas e cerca de 99% da população do município que tem pouco mais de 20 mil habitantes foi afetada. Há o registro de 19.780 desalojados e 40 desabrigados.

Comitiva

No sábado, o ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, desembarcou em Tupanciretã com uma comitiva do governo federal. O ministro percorreu as áreas mais afetadas pelo temporal e também foi ao Assentamento Santa Rosa, associado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde uma criança morreu após a queda de um muro.

Após a visita técnica, Góes disse que o governo federal trabalhará em parceria com a prefeitura de Tupanciretã e o governo do Rio Grande do Sul para a reconstrução da cidade.

“Temos vários engenheiros do governo federal e três especialistas em plano de reconstrução que vão, com a equipe do governo estadual e da prefeitura, contabilizar as casas, praças, hospitais, unidades de saúde, escolas, entre outras estruturas, e fazer os planos de trabalho para reconstrução. Cada patrimônio público que teve demolição, vamos transformar em um plano de trabalho, não vamos juntar tudo em um plano único. Pela nossa experiência, isso dá mais dinamismo e velocidade na reconstrução”, afirmou.

Até o momento, três planos de trabalho estão em andamento, focados na ajuda humanitária, compra de telhas e limpeza urbana.

“O plano para ajuda humanitária engloba toda a parte de alimentação, material de higiene pessoal, água, entre outros itens, enquanto a limpeza da cidade tem como objetivo a retirada do entulho. Há ainda a aquisição de telhas novas", completou o ministro.



O município de Tupanciretã foi o que mais sofreu com a tempestade na madrugada de sexta-feira, que também atingiu outros 33 municípios gaúchos..

A Defesa Civil registrou dezenas de ocorrências, todas de danos materiais. Em todos esses lugares houve destelhamento de casas e de estabelecimentos, quedas de árvores e postes, obstrução de ruas e falta de energia e água.

Diante de todos os estragos, o governador Eduardo Leite determinou a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. Também autorizou a liberação imediata de R$ 2 milhões para auxílio emergencial.

Em uma rede social, o governador informou que também reconheceu o estado de calamidade pública e determinou a criação de uma nova edição do programa Volta por Cima, que concede um auxílio emergencial de R$ 2,5 mil, em parcela única, para cada família em situação de pobreza ou extrema pobreza que teve sua residência atingida. Segundo o governador, serão destinados R$ 5 milhões para viabilizar o pagamento dos benefícios.

Neste domingo (22), o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta a possibilidade de temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento no estado que podem superar os 80 km/h, em áreas do noroeste, norte, nordeste, Serra, Litoral Norte e na Região Metropolitana de Porte Alegre.

Os acumulados variam entre 10 e 80 milímetros por dia (mm/dia), com pontuais de 120 mm/dia no noroeste e norte. As temperaturas mínimas variam entre 14°C e 22°C, e as máximas oscilam entre 20°C e 31°.

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