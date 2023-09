A- A+

POLÍCIA Após tentarem assaltar PM em Paulista, bandidos trocam tiros com a polícia e um deles morre Os criminosos cometeram uma série de assaltos ao longo do dia. Em um deles, um idoso foi baleado

Uma ação policial que começou quando dois criminosos tentaram assaltar um policial militar em um posto de combustíveis em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terminou com um dos assaltantes morto, na terça-feira (26).

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) foram ao posto após receberem informações sobre a tentativa de assalto ao PM. Quando chegaram no local, os dois suspeitos já haviam fugido depois de trocarem tiros com o policial.

"Na fuga, eles teriam trocado de veículos algumas vezes. Após diversas diligências, um deles foi localizado próximo ao giradouro de Olinda com um revólver calibre 38 e o outro conseguiu se evadir", explicou a Polícia Militar.

Os policiais seguiram em buscas ao segundo suspeito e souberam que ele havia invadido uma residência. Ao ser localizado, o criminoso disparou contra a equipe da Radiopatrulha, que revidou.

O assaltante ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. No hospital, ele não resistiu e morreu.

A PM disse ainda que os criminosos praticaram uma série de assaltos ao longo do dia, tendo começado no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, e passado por Olinda antes de chegar em Paratibe. Em um dos assaltos, em Maranguape 1, em Paulista, um idoso foi baleado na perna após reagir à investida criminosa.

Duas armas foram apreendidas. A ocorrência, que também teve a atuação da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

