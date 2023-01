Após ter cortejo interrompido, T.C.M. John Travolta terá novo desfile; veja o que diz a prefeitura

A- A+

Foliões e membros da Troça Carnavalesca Mista (T.C.M) John Travolta foram surpreendidos no último domingo (22), pelo encerramento do cortejo que acontecia nas ruas do Sítio Histórico, em Olinda. Por volta das 19h, quando pessoas animadas subiam as ladeiras da Marim dos Caetés, um grupo de policiais militares deu ordem para encerrar a festa.

Segundo nota de repúdio divulgada nesta tarde (23), pelo bloco carnavalesco, músicos da orquestra contratada para acompanhar o boneco gigante foram ameaçados de prisão caso continuassem tocando os instrumentos. A diretoria do John Travolta ainda informou que, segundo a Polícia Militar, a ordem teria sido dada pela Prefeitura de Olinda.

“Nesses 45 anos, nunca ocorreu um ato de abuso de poder tão grande com o nosso Jhon. Lamentamos a falta de respeito com uma troça tradicional e tão querida por todas. Jhon Travolta é um boneco respeitado e amado por crianças, jovens, adultos, vovós e vovôs, por isso está a tanto tempo desfilando alegria por essa cidade que amamos. Vocês calaram os instrumentos, mas não conseguiram calar a voz do povo que espera o ano todo para ver o boneco mais charmoso de Olinda desfilar toda sua alegria e beleza”, publicou a diretoria da Troça nas redes sociais.

O que diz a Prefeitura de Olinda

Em nota, a prefeitura do município negou que tenha dado ordem para o fim do cortejo e lamentou o ocorrido. Para esclarecer o que acontece, representantes da T.C.M. John Travolta, assim como de outras troças e orquestras, foram recebidos, pelo prefeito Professor Lupércio no dia do ocorrido.

Apesar de alegar desconhecer o motivo do encerramento do cortejo, desde o dia 14 de janeiro, uma série de medidas foram estipuladas pelo Governo do Estado para tentar reduzir a violência nas ladeiras, incluindo, a orientação que as agremiações encerrassem os ensaios até as 19h, além de precisarem preencher um formulário, informando detalhes dos eventos como quantidade de pessoas e previsão de encerramento.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Olinda esclarece que não direcionou qualquer tipo de recomendação para o encerramento do cortejo da agremiação supracitada. A gestão do município reforça, ainda, que também não expediu ordem para o recolhimento dos instrumentos, lamentando o ocorrido.

Com o propósito de sanar dúvidas e fortalecer o diálogo, representantes da T.C.M. John Travolta, assim como de outras troças e orquestras, foram recebidos, no próprio domingo (22), pelo prefeito, Professor Lupércio, e demais secretários envolvidos na estrutura do ciclo festivo na cidade.

Os gestores se solidarizaram com os carnavalescos e garantiram a saída da T.C.M John Travolta, no próximo domingo (29), completando o percurso que foi interrompido. Vale ressaltar, que a recomendação de horário de encerramento de prévias é fruto de acordo mediado pelo Ministério Público, devendo ser empregado com sensibilidade para garantir a segurança, mas sem limitar o cortejo completo das agremiações. O ajustamento deve respeitar, além dos laços culturais, as relações dos movimentos com a comunidade local.

A Prefeitura de Olinda defende e apoia as agremiações e orquestras da nossa cidade, responsáveis pelo maior e melhor Carnaval do mundo".

O que diz a Polícia Militar

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que agiu conforme a decisão conjunta tomada entre a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, a Prefeitura de Olinda, a PMPE, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e demais operativas envolvidas nos eventos de pré-carnaval.

Segundo a nota, cortejos, ensaios e agremiações carnavalescas deveriam ser encerrados às 19h. Também afirmou que a Secretária de Cultura do Município e outros envolvidos na organização das prévias eventos participam de reuniões semanais, tomando conhecimento das diretrizes, direitos e obrigações estipuladas.

“A Polícia Militar informa que uma decisão conjunta entre a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, a Prefeitura de Olinda, a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e demais operativas envolvidas nos eventos de pré-carnaval, resolveu que os cortejos, ensaios e agremiações carnavalescas, durante o pré-carnaval se encerrariam às 19h.

Semanalmente são realizadas reuniões com a Secretária de Cultura do Município e envolvidos nos eventos de pré-carnaval, onde eles tomam conhecimento das diretrizes, direitos e obrigações a serem cumpridas e respeitadas, a fim de realizar o evento”, diz a nota.

Por fim, a Secretaria de Defesa Social (SDS) alegou não haver ordem que estabeleça algum “toque de recolher” por parte de PM. Porém, também reforçou que as forças de segurança, reunidas no Grupo de Trabalho Carnaval, estabeleceram regras para que os desfilem contem com um plano de segurança pública e também respeitem o sossego de moradores do Sítio Histórico.

“Esclarecemos que não há toque de recolher por parte da Polícia Militar, que atua nas 24 horas do dia, do Litoral ao Sertão de Pernambuco. As forças de segurança, reunidas no Grupo de Trabalho Carnaval, estabelecem, em conjunto com os organizadores de blocos e a Prefeitura de Olinda, regras para que os desfilem contem com um plano de segurança pública e também respeitem o sossego de moradores do Sítio Histórico. O trabalho está sendo planejado e executado para que as prévias e o Carnaval de Pernambuco tenham segurança, paz e alegria.

Veja também

JUSTIÇA 'Colômbia' foi mandante de assassinatos de Bruno e Dom Phillps, diz PF