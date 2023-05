A- A+

Espanha Após tomar tiro na cabeça, soldado passa a ver mundo ao contrário Homem via pessoas trabalhando de cabeça para baixo em andaimes

Após levar um tiro na cabeça em 1938 durante a Guerra Civil Espanhola, um soldado passou a enxergar o mundo ao contrário após acordar. O caso do paciente M, como ele ficou conhecido, foi descrito na revista científica espanhola Neurologia.

Para o paciente M, pessoas e objetos pareciam estar do lado oposto de onde realmente estavam, alterações que também se estendiam à audição e ao tato. Ele podia ler letras e números impressos normalmente e de trás para a frente, sem que seu cérebro fosse capaz de ver qualquer diferença entre os dois.

O paciente M tinha 25 anos quando foi baleado na cabeça em um campo de batalha em Levante, Valência, em maio de 1938. O soldado passou duas semanas em coma. Ao acordar, ele relatou não estar enxergando com seu olho esquerdo e via apenas um leve brilho no direito.

Com dois buracos retorcidos no crânio por onde a bala entrou e saiu, o homem conseguiu recuperar a saúde sem precisar de cirurgia ou qualquer tipo de cuidado especial, surpreendendo os médicos.

Sua visão foi voltando com o passar do tempo, mas o soldado passou a ver "coisas estranhas". Observando o paciente M nas cinco décadas seguintes, o médico chamado Justo Gonzalo Rodríguez-Leal descreveu uma série de sintomas. Por exemplo, além de ver tudo multiplicado por três, o homem também percebia cores “descoladas” dos objetos.



O veterano de guerra "estranhava suas anormalidades quando, por exemplo, via homens trabalhando de cabeça para baixo em um andaime", descreveu o médico em seu livro "Cerebral Dynamics".

