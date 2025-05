A- A+

Reabertura Após o desabamento de teto, Santuário de Nossa Senhora da Conceição reabrirá no dia 20 de maio Em agosto de 2024, o teto do Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição desabou durante entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade

O santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, vai reabrir as suas portas após o desabamento do teto da Igreja no dia 30 de agosto de 2024.

Duas pessoas morreram: um homem de 54 anos e uma mulher de 68, e feriu mais de 20.

Para comemorar a reabertura do local, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição do Morro vai celebrar uma missa no dia 20 de maio, às 19h30. O templo estava interditado desde a tragédia.

A Santa Missa de Reabertura do Santuário vai celebrar o Rito de Dedicação da Igreja e benção do Novo Altar.

A primeira fase de obras para a restauração do local teve um investimento de R$ 1,4 milhão assinado entre o Governo de Pernambuco e a Arquidiocese de Olinda e Recife. Ela foi concluída quase três meses depois do acontecimento, em novembro de 2024.

O espaço de um dos templos religiosos mais importantes de Pernambuco foi reaberto para a comemoração da tradicional festa do Morro da Conceição durante os meses de novembro e dezembro.

Após o encerramento da festa, houve o início da segunda e última fase em janeiro deste ano. Com um investimento de cerca de R$ 2,8 milhões, ela compreendeu a recuperação do pavimento cerâmico e a substituição das esquadrias danificadas, além da instalação do forro, da iluminação, da refrigeração, do sistema acústico, de para-raios e das câmeras de monitoramento.

Relembre o caso

Em agosto do ano passado, os fiéis participavam de uma ação solidária com entregas de cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade quando o teto desabou.

A tragédia matou Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, e Antônio José Soares, de 54.

Na época, o laudo pericial do Instituto de Criminalística (IC) Professor Armando Samico afirmou que toda a estrutura estava danificada e com oxidação. Além disso, a falta de manutenção também foi apontada como uma das causas do desabamento.



