Após três horas de atraso para decolagem, homem sobe em asa de avião e é preso, no México

Um homem foi preso na última quinta-feira (25), no México, por um fato inusitado. Após se revoltar com um atraso de três horas para decolagem do voo, ele forçou a porta de saída de emergência e subiu na asa do avião da companhia Aeroméxico. Ao final, terminou detido pela polícia.



Em uma publicação no X (antigo Twitter), uma passageira relatou que as pessoas estavam há mais de três horas esperando a solução de alguma falha na aeronave, o que impedia o início do voo. Mas durante todo o período, o ar-condicionado não estava funcionando, e não houve sequer fornecimento de água.



Um outro passageiro também publicou um vídeo, no Tiktok e no X, e explicou que o homem andou pela asa e depois retornou ao avião. Ele teria aberto a porta de emergência por "desespero", como definiu. Mas a polícia teria o detido por regras do regulamento internacional de transporte aéreo.



Como nenhum membro da tripulação prestava informações aos passageiros e idosas já estavam "à beira do desmaio", explicou a passageira na publicação, o homem resolveu acionar a saída de emergência e subir na asa do avião.



O voo sairia da Cidade do México com destino a Guatemala, e estava parado em uma pista do aeroporto. Segundo a administração do aeroporto, não houve danos no avião.

