TUBARÃO Após três incidentes com tubarões em 2023, Alepe quer presença dentro do Cemit Pernambuco soma 77 incidentes envolvendo tubarões, sendo 10 na Ilha de Fernando de Noronha

O deputado Rodrigo Novaes (PSB) promoveu, nesta terça-feira (21), uma audiência aberta ao público para tratar, juntamente com autoridades, medidas para evitar que mais casos de incidentes envolvendo tubarões e humanos aconteçam. Só neste ano, três pessoas foram mordidas pelo animal em Pernambuco, sendo uma em Olinda e duas no Jaboatão dos Guararapes. Uma das ações de “emergência” é tentar inserir a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) no funcionamento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

O encontro teve mais de quatro horas de duração e registrou a presença de representantes do Governo do Estado de Pernambuco, Prefeituras do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE), Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e também do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Foram levantadas 30 sugestões de medidas que devem ser aprofundadas nos próximos meses. Conscientização da população com campanhas de educação ambiental, investimentos para o Cemit voltar a realizar um trabalho de monitoramento, colocação de uma tela de proteção e equipamentos que repelem os tubarões foram alguns dos pontos discutidos nesta terça-feira.

Porém, a medida mais próxima de se concretizar deve ser a inserção da Alepe no funcionamento do Cemit. A expectativa é de que o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, o deputado Romero Sales (PTB), esteja à frente.

“Foi muito importante o encontro. Nós tivemos a oportunidade de ouvir vários especialistas, órgãos públicos, pesquisadores, municípios e o Estado de Pernambuco. Saímos com o encaminhamento para que a Assembleia (Legislativa de Pernambuco) participe do Cemit através de um assento, que será preenchido pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Romero Sales. Vamos monitorar o trabalho que vem sendo feito pelo Cemit e acompanhar, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é proteger os banhistas e evitar prejuízos na atividade do turismo, além de conscientizar a população”, disse Novaes, antes de pontuar a sequência de um trabalho mais amplo.

“Existem vários desdobramentos que vamos poder acompanhar ao longo dos próximos meses”, assegurou. Deputado Rodrigo Novaes (PSB) foi quem organizou a realização da audiência pública sobre o tema (Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco)



Tubarões em Pernambuco

Desde 1992 - ano em que se começou a ter monitoramento dos casos -, Pernambuco soma 77 incidentes com tubarões, sendo 10 na Ilha de Fernando de Noronha.

Tubarões em 2023

Apenas neste ano de 2023, três casos envolvendo tubarões e humanos foram registrados.

O primeiro aconteceu no dia 20 do mês passado, quando André Sthwart Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, surfava numa área proibida na Praia de Del Chifre, em Olinda, cidade em que reside, e foi mordido na perna por um tubarão da espécie cabeça-chata de 2,5 metros.

Ele foi levado ao Hospital da Restauração, onde passou por uma cirurgia com seis horas de duração. André recebeu alta médica no dia 1º de março.

O segundo incidente foi registrado no dia cinco de março, com um adolescente de 14 anos, mordido enquanto tomava banho de mar em um local proibido na Praia de Piedade. Ele teve a perna direita amputada.

O terceiro caso aconteceu um dia depois, na mesma praia, mas numa área onde o banho de mar é permitido. A vítima foi uma adolescente de 15 anos, que perdeu o braço esquerdo. Ela também foi socorrida para o Hospital da Restauração, de onde recebeu alta no dia 13 deste mês.

Mudança no Cemit

No início do mês, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), anunciou uma mudança no gerenciamento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). Ele passou do domínio da Secretaria de Defesa Social (SDS) para a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo.

