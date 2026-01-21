A- A+

Cúpula de Davos Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos Avião retornou à Base Aérea Andrews, em Maryland, cerca de uma hora após decolar para a Suíça

O avião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retornou à Base Aérea Andrews, em Maryland, cerca de uma hora após decolar para a Suíça, na noite da terça-feira, 20. A aeronave fez meia-volta por causa de um "pequeno problema elétrico", informou a Casa Branca.

O Air Force One foi trocado por um avião normalmente usado pelo presidente em viagens domésticas.

Um repórter a bordo da aeronave presidencial disse que as luzes na cabine de imprensa apagaram brevemente após a decolagem, mas nenhuma explicação foi dada no momento. Cerca de meia hora depois, os repórteres foram informados de que o avião estava retornando aos Estados Unidos.

Os dois aviões atualmente usados pelo presidente estão voando há quase 40 anos. A Boeing está trabalhando em substituições, mas o programa enfrentou uma série de atrasos.

No ano passado, o governo do Catar presenteou Trump com um luxuoso Boeing 747-8 Jumbo, mas o avião ainda está sendo adaptado. Fonte: Associated Press.





