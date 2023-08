A- A+

PAULISTA Suspeito de mais de dez homicídios é preso após trocar tiros com a polícia no Janga De acordo com a Polícia Civil, um dos disparos acertou carteira de policial e desviou no brasão

Um homem suspeito de ter praticado mais de dez homicídios foi preso, na terça-feira (22), após trocar tiros com policiais no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No tiroteio, um policial civil foi atingindo na perna direita, mas o disparo desviou no brasão da Polícia Civil de sua carteira funcional.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o efetivo chegava ao local onde estava Thomas de Félix Freitas, de 28 anos, quando ele começou a atirar várias vezes contra os policiais, que revidaram. Uma força-tarefa foi montada para que ele se entregasse. Policiais cercaram a casa onde ele estava.

A negociação durou algumas horas e terminou com o criminoso se entregando. A companheira dele, que estava na casa junto com o suspeito, também se entregou. Thomas foi encaminhado à Delegacia de Santo Amaro, na área central do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, os homicídios pelos quais o homem é investigado aconteceram este ano, na área central do Recife e em Olinda, também na RMR.

"Sendo esta uma prisão de grande relevância para o atingimento das metas do Juntos pela Segurança. Contra ele estavam abertos três mandados de prisão, sendo dois por homicídio e um para sua recaptura, uma vez que quebrou a tornozeleira eletrônica ao sair monitorado no primeiro semestre deste ano", disse a Polícia Civil, em comunicado à imprensa enviado nesta quarta-feira (23).

A polícia ainda encontrou com o homem, no ato da prisão, uma grande quantidade de crack, uma pistola e um revólver calibre 38. Um carro possivelmente clonado também foi apreendido. As investigações seguem em andamento.

O homem foi preso por tentativa de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e munições e falsificação de documento. Já a mulher foi presa por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e aguarda retorno para mais informações sobre a audiência de custódia.

