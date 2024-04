Após um século trancafiado, tesouro raro de magnata dinamarquês vai a leilão

A- A+

Os descendentes do magnata dinamarquês, Lars Emil Bruun, esperaram exatamente 100 anos para reivindicar sua herança de US$ 72 milhões. Não por escolha própria.

Segundo consta, pelo menos um neto tentou e não conseguiu quebrar o testamento de Bruun, que especificava que sua coleção de moedas de 20 mil peças deveria permanecer intacta e guardada, para depois ser vendida em leilão após um século.

Agora, finalmente, chegou a hora. O tesouro de moedas e medalhas será vendido ao longo de vários anos por meio da casa de leilões de moedas e do revendedor Stack's Bowers. A primeira parcela da coleção está programada para ser vendida no outono deste ano.

— Quando ouvi falar da coleção pela primeira vez, há alguns anos, fiquei perplexo com o fato de que algo assim pudesse existir —, diz Vicken Yegparian, vice-presidente de numismática da empresa.

Proteção do patrimônio cultural

Ao longo de sua vida, Bruun (1852-1923) criou uma coleção monumental de moedas, medalhas e papel-moeda, predominantemente de países com alguma ligação com a Escandinávia.

— Você tem a Dinamarca, a Noruega, a Suécia e outros lugares que costumavam estar sob o domínio dinamarquês, norueguês ou sueco — diz Yegparian, citando lugares tão variados quanto as Índias Ocidentais Dinamarquesas (atuais Ilhas Virgens Americanas) e Tranquebar (atual Tharangambadi), um antigo posto avançado dinamarquês na Índia.





Bruun até colecionou moedas inglesas da época em que os dinamarqueses governavam o país.

— Há uma grande quantidade de moedas do rei Canuto, da Inglaterra — contou Yegparian.

No entanto, depois que Bruun acumulou todos esses objetos, ele começou a avaliar sua importância a nível nacional.

Tendo vivido a devastação da Primeira Guerra Mundial, Bruun estava compreensivelmente apreensivo em relação ao patrimônio cultural da Dinamarca. Como consequência, ele decidiu enquadrar sua coleção como uma espécie de backup da Royal Danish Collection of Coins and Medals, "como redundância e proteção contra qualquer coisa que acontecesse com a coleção existente", disse Brian Kendrella, presidente da Stack's Bowers.

Bruun decidiu que, após 100 anos, se a coleção nacional permanecesse intacta, seria seguro vender sua própria coleção em um leilão público. Os lucros seriam então destinados a seus herdeiros diretos.

E assim, nos últimos 100 anos, sua coleção permaneceu, em sua maior parte, intacta, disponível para estudiosos quando solicitada e trancada para todos os outros, informou Kendrella.

Vivendo com uma mina de ouro

Por meio da casa de leilões, seus herdeiros não quiseram comentar. No entanto, a mídia dinamarquesa tem se interessado por essa história há anos e, de tempos em tempos, os descendentes de Bruun comentam publicamente sobre a herança iminente, com um deles observando que seu pai era motorista de táxi e que ele poderia "comprar um novo jogo de golfe" se e quando a coleção fosse vendida.

A ironia, diz Yegparian, é que, ao guardar sua coleção por 100 anos, Bruun conseguiu proteger com sucesso a riqueza intergeracional de sua família:

— Li em algum lugar que, no final da adolescência ou no início da década de 1920, Bruun valia o equivalente a US$ 200 milhões no câmbio atual. Nesse período, a coleção adquiriu um valor muito maior do que poderia ter sido em 1923.

Dessa forma, os beneficiários atuais "não são ricos por herança ou algo do gênero", diz Kendrella, que negociou com um pequeno grupo de herdeiros (o número total não foi divulgado publicamente) para obter a consignação da coleção.

— Não conversei especificamente com eles sobre como tem sido ter isso na família nos últimos cem anos e como isso os afetou.

Ele conta que, depois de tentativas anteriores sem sucesso de romper o testamento, os herdeiros têm sido "um pouco pacientes:

— Será o que será - e tem sido realmente um prazer trabalhar com eles.

Vendendo tudo

Bowers, da Stack, ainda está catalogando a coleção, que foi inventariada pela última vez após a morte de Bruun e inclui itens de linha única, como "43 medalhas", diz Kendrella. Mas, segundo ele, pode-se dizer com segurança que a coleção é composta por cerca de 20.000 objetos: há cerca de 15.000 moedas, 4.600 medalhas e fichas, 330 cédulas bancárias e cerca de 1.800 títulos de livros, muitos dos quais em vários volumes.

A avaliação, disse Kendrella, baseia-se nos 500 milhões de coroas dinamarquesas (US$ 72 milhões) que a coleção possui no seguro. Embora os valores do seguro muitas vezes possam ser inflacionados, "nesse caso, tudo o que fizemos até agora confirma que esse valor é uma avaliação bastante razoável", acrescentou.

Devido ao volume da coleção, em conjunto com o tema específico, a casa de leilões ainda está pensando em como formular suas vendas e para quem deve comercializar as peças.

Recentemente, vários recordes foram estabelecidos no mercado de coleta de moedas: Em 2021, a Sotheby's quebrou recordes, vendendo uma moeda de ouro por US$ 18,9 milhões; no início deste mês, a Stack's Bowers vendeu uma medalha da Comitia Americana por US$ 900.000, estabelecendo um recorde mundial para uma medalha de bronze já vendida em leilão, de acordo com a casa de leilões.

No mercado de moedas, diz Kendrella, "não vimos o tipo de aumento absurdo que vimos em coisas como cartões esportivos e talvez em algumas outras áreas" durante e após a Covid-19:

—Acho que vimos um crescimento muito mais sustentado, estável e saudável.

Como resultado, ele continua, "os preços que estamos vendo não sofreram a queda nos últimos 12 ou 18 meses que vimos em outras categorias".

Há vários mercados óbvios para a coleção Bruun, diz Yegparian, que ressalta:

—Acho que o mais óbvio é a demanda doméstica escandinava. Mas acho que há essas raridades maiores que serão disputadas internacionalmente." Como a maioria dos mercados de colecionáveis, diz ele, o mercado de moedas é bifurcado, com o topo do mercado experimentando uma demanda intensa, com todo o resto ficando para trás.

E acrescenta:

— Haverá demanda de colecionadores americanos, europeus e asiáticos que talvez não tenham colecionado moedas escandinavas de forma significativa, mas que ficarão fascinados com a história, a raridade e o valor dessas coisas e as buscarão de acordo com isso.

Bruun fundou, em 1833, uma empresa especializada em embalagem e venda de manteiga por atacado.

