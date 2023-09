Após vaquinha, motorista que atropelou Kayky Brito leva carro para conserto e agradece seguidores

A- A+

Depois de arrecadar mais de R$ 176 mil com uma vaquinha, Diones Coelho da Silva conseguiu pagar o conserto do carro que usava no dia em que atropelou o ator Kayky Brito. Nas redes sociais, o motorista de aplicativo aproveitou para agradecer mais uma vez o apoio de todos.

"O carro foi para o conserto. Obrigado a todos que ajudaram. Sem vocês não teria sido possível! Gratidão", escreveu Diones.

O motorista também revelou que tem mais de 50 mil mensagens no Instagram ainda não lidas.

"Peço perdão. Gradativamente vou respondendo. Espero chegar em todas. Quero agradecer por tudo que tem feito. E todo apoio que estou recebendo".

O acidente

Kayky foi atropelado no início da madrugada do sábado, dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.



