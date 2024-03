A- A+

Guerra no Oriente Médio Após vídeo mostrar palestinos sendo baleados e enterrados com uma escavadeira, Israel admite mortes Imagens foram mostradas pela Al Jazeera na quinta-feira, e foram gravadas na Cidade de Gaza; israelenses dizem que foram flagrados 'dois incidentes distintos'

Dois dias depois da rede de TV do Catar Al Jazeera divulgar um vídeo mostrando soldados israelenses disparando contra dois palestinos e enterrando seus corpos com uma escavadeira em Gaza, o Exército israelense admitiu ter atirado nos homens, alegando que eles “entraram em uma área operacional de forma suspeita”, mas afirmou que o vídeo mostra "dois incidentes distintos".'

De acordo com a emissora, o incidente ocorreu nos arredores da Cidade de Gaza, e as imagens mostram os dois homens caminhando perto de uma praia, separados por algumas dezenas de metros. Ambos parecem se dirigir a unidades militares israelenses posicionadas na mesma área. Neste momento, há um corte nas imagens, e apenas um dos homens pode ser visto, balançando um pedaço de tecido branco. Após mais um corte, o homem cai no chão, aparentemente atingido por disparos dos militares.

Em seguida, a câmera muda de ângulo, e mostra uma escavadeira empurrando e soterrando os corpos em meio aos escombros de uma rua, identificada pela Al Jazeera como a rotatória al-Nabulsi. Cabe ressaltar que as imagens são violentas, e o vídeo foi editado antes de sua exibição pela rede catariana.

Os dois homens não foram identificados, e na quinta-feira o Exército israelense disse à Al Jazeera que “uma análise completa e profissional é necessária para determinar os detalhes do incidente”, e que o vídeo “é editado e não mostra o contexto do incidente”. Isso não impediu críticas de organizações palestinas e de defesa dos direitos humanos.

— Essas são cenas brutais e aterrorizantes porque estamos observando assassinatos extrajudiciais — afirmou à Al Jazeera Nebal Farsakh, porta-voz da Crescente Vermelha palestina. — Israel está se isentando neste caso por causa do silêncio da comunidade internacional. Quantos milhares de palestinos devem ser mortos antes do mundo tomar algumas atitudes quanto a responsabilizar Israel e obter um cessar-fogo imediato e sustentável?

Em comunicado, o Exército israelense admitiu que suas forças mataram os dois homens em Gaza, afirmando que ambos se aproximaram de uma “área operacional” e de “forma suspeita”, além de ignorar um disparo de advertência feito por um dos soldados. Segundo os militares, o vídeo mostra “dois incidentes diferentes”.

“O primeiro incidente aconteceu na parte sul do corredor [da Cidade de Gaza]. Depois que o suspeito não respondeu ao disparo de advertência, [os soldados] dispararam em sua direção e ele foi baleado, sofrendo ferimentos leves”, diz o comunicado.

No texto, o Exército afirma que o segundo incidente, quando os corpos são enterrados, ocorreu na parte norte do corredor da Cidade de Gaza: segundo a versão israelense, dois homens foram baleados após uma aproximação “suspeita”.

“Os suspeitos tinham mochilas em suas costas, observaram nossas forças e se aproximaram delas de forma suspeita. Depois de não responderem ao disparo de advertência, nossas forças dispararam contra eles, resultando nas mortes dos dois”, diz o comunicado. “Os corpos foram movidos usando a ferramenta documentada [escavadeira], por temor de que tivessem explosivos e ameaçassem as tropas.”

