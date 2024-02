A- A+

CASO DANIEL ALVES Após voltar atrás em divórcio com Daniel Alves, Joana Sanz volta a morar na casa do casal em Barcelo Modelo não se pronuncia sobre acusação de Daniel Alves; casamento é marcado por idas e vindas desde que o brasileiro foi preso. Há rumores de que a união se mantém devido um acordo financeiro

Nesta segunda-feira terá início o julgamento do jogador brasileiro Daniel Alves na Audiência de Barcelona, na Espanha. Além da prisão, o casamento do acusado com a modelo Joana Sanz, de 31 anos, também tem tido destaque nos noticiários. Os rumores de separação começaram no mesmo mês em que o brasileiro foi preso, mas o pedido de divórcio por parte da modelo só foi oficializado em março. No entanto, ela voltou atrás na decisão em outubro. Desde que o jogador foi detido, o apoio da esposa passou por oscilações, e há rumores de que os dois têm um acordo financeiro para manter o casamento durante a prisão do jogador.

Daniel Alves e Joana se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Joana é a segunda esposa do jogador. Quando o caso de agressão sexual ganhou os holofotes, a modelo fez várias postagens em suas redes sociais que falavam sobre "aguentar firme". Na época, a espanhola foi criticada por, supostamente, apoiar o marido.

Três dias antes de Daniel Alves ter a prisão preventiva decretada, em 20 janeiro de 2023, Joana havia perdido sua mãe, que teve um tumor no útero. Quando o jogador foi preso, a modelo chegou a gravar um vídeo gradecendo as mensagens de apoio pelo momento difícil que está passando e também postou uma foto de mãos dadas com o jogador que tinha como legenda "juntos".

No dia 15 de março de 2023, ela publicou uma carta escrita à mão em que anunciava o fim do casamento e também fez uma postagem dizendo que o jogador a estava enganando enquanto sua mãe morria. Onze dias depois, ela fez a primeira visita ao jogador na cadeia. Ela também apagou fotos ao lado do lateral-direito em seu Instagram.

O casal passou por muitas idas e vindas entre janeiro e outubro do ano passado. Segundo o programa TardeAR, do canal espanhol Telecinco, a modelo teria desistido de se separar do jogador por “não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”. A imprensa espanhola também noticiou que ela voltaria a residir em Barcelona, na casa do casal. Ela estava morando em Madri desde o início do processo do jogador de futebol.

Joana receberia cartas do brasileiro duas vezes ao mês, segundo informações da imprensa espanhola. Uma delas foi compartilhada na rede social da modelo: "Por um beijo da magrinha eu daria qualquer coisa. Por um beijo dela, mesmo que fosse só um. Onde estar, tanto faz, tanto faz, mas com você ao meu lado sempre. Te amo".

De acordo com informações do programa "Fiesta", da rede Telecinco, Daniel Alves e Joana Sanz firmaram um acordo quando a ex-mulher do jogador, Dinorah, se virou contra ele. Esse contrato seria o motivo de a modelo ter voltado atrás em relação ao divórcio.

Outro episódio que também marcou a vida do casal foi quando o jogador se negou a ajudar Joana financeiramente. Depois do falecimento de sua mãe e com a repercussão negativa do crime , ela quis se mudar da Espanha, onde mora, mas não tinha recursos. Sua ideia era ir para a França, mas como estava sem trabalhar há alguns meses, cuidando de sua mãe, que estava doente, ela não tinha como pagar as despesas. "Eu queria ir para Paris, mas pelos preços dos apartamentos de lá, eu não teria como pagar. Eu não sabia o que fazer e precisava de qualquer maneira. E só por saúde mental eu pedi ajuda, mas o Dani disse que não", contou a modelo em junho, quando falou em detalhes pela primeira vez após a detenção do jogador em entrevista à Vanitatis.

Joana disse que, na época, Daniel Alves alegou não ter dinheiro: “Fiquei mal, porque eu nunca tinha pedido nada na minha vida. Sempre administrei tudo sozinha e, no entanto, vi ele ajudando seus amigos e pessoas que tinha acabado de conhecer e isso me incomodou”.

Na mesma entrevista, ela disse que os dois conversam pelo telefone quase diariamente. “Ele não tem com quem conversar, é só ele e seus pensamentos. Agora ele está se fortalecendo, voltou a se exercitar e começou a ler muito para manter a cabeça ocupada”, finalizou.

A modelo também revelou como são as visitas que faz ao jogador brasileiro na penitenciária Brians 2, na Espanha. Em trecho divulgado no programa Y Agora Sonsoles, a modelo relatou que vê Daniel por uma barreira de vidro e eles conversam por telefone. Além disso, eles nunca ficaram sozinhos e é possível que pessoas fora da cabine escutem o que eles falam. "Eu o vejo através de um vidro e falamos por um telefone. Não estamos sozinhos. São cabines transparentes e, ao lado, tem mais pessoas que, se falamos um pouco alto, nos escutam",

Joana voltou a trabalhar como modelo e a participar de desfiles cerca de um mês após a prisão preventiva do jogador. Seu retorno foi na semana de moda de Madri, a Madrid Fashion Week. "Como muitos de vocês já sabem, eu volto às passarelas espanholas. Amanhã estarei no Madrid Fashion Week. Isto não teria sido possível sem ajuda de um profissional, sem ajuda de um psicólogo, que me ajuda um pouco com essa exposição pública, a ser julgada fisicamente, como tantas de minhas companheiras de profissão, temos que lidar com isso", afirmou a modelo em sua conta do Instagram.

Joana não fala abertamente sobre a acusação contra o marido desde a prisão dele. "A única coisa que interessa é que não me posiciono sobre uma questão judicial. Isso é muito delicado, está na mão da Justiça, a Justiça é quem tem as provas na mesa, a Justiça é quem tem que resolver. Não somos ninguém para fazer julgamentos mediáticos e muito menos alimentá-los com opiniões. Estamos dando opiniões sobre coisas que não sabemos, simplesmente por causa de coisas que lemos na mídia. Não vou comentar sobre isso. Muito menos sobre a parte que me diz respeito, a parte direta, que é uma pessoa com quem vivi por oito anos" , disse também por meio de suas redes sociais.

Veja também

SAÚDE DEET, icardina ou IR3535: como escolher o melhor repelente de pele para afastar o Aedes aegypti