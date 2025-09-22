A- A+

SAÚDE Aposentado ficou meses sem poder comer até descobrir doença rara no intestino nos EUA Ed Langevin sofreu com dores, perda de peso e medo de se alimentar antes do diagnóstico

O aposentado Ed Langevin, de 70 anos, voltou a levar uma vida normal após enfrentar meses de sofrimento com uma condição rara no intestino, chamada isquemia mesentérica. Em 2024, ele passou a sentir dores intensas após as refeições, náuseas constantes e perdeu 20 quilos em apenas três meses. “Eu não achava que fosse sobreviver. Passei a maior parte do tempo deitado, sem conseguir comer”, relatou à rede CBS News.

Langevin consultou diversos médicos até que, em maio daquele ano, exames de imagem revelaram o bloqueio de uma artéria responsável por irrigar o intestino. O diagnóstico foi de isquemia mesentérica crônica, causada por acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Segundo especialistas, a doença pode provocar desnutrição, danos intestinais e até falência de órgãos se não tratada.

O cirurgião vascular Gabriel Wallace, do Bluhm Cardiovascular Institute, realizou em junho de 2024 um procedimento minimamente invasivo para colocar um stent na artéria afetada. A intervenção durou menos de uma hora e permitiu que o fluxo sanguíneo voltasse ao normal. “Esses pacientes chegam em estado extremo. Não conseguem comer, perdem peso e sofrem também um enorme impacto psicológico”, explicou o médico.





Após a primeira cirurgia, Langevin voltou a se alimentar sem dor. Em 2025, no entanto, um novo entupimento causado por cicatrização exigiu uma segunda intervenção, também bem-sucedida. Hoje, ele retomou o peso perdido, voltou a aproveitar refeições com a família e planeja viajar a Roma com a esposa em novembro, em uma peregrinação organizada pela igreja local.

“Estou me sentindo muito bem, normal outra vez”, comemorou. Ele também deixou um recado para outros pacientes: “Não desistam. Se um médico desistir de você, procure outro, mas não desista”.

Veja também