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grécia Aposta da Grécia em centros de dados esbarra na resistência dos moradores Infraestruturas são necessárias para colocar a Grécia "entre os países líderes e pioneiros nas transformações econômicas que já estão em curso", diz primeiro-ministro

Enquanto o sol se põe em Spata, comunidade semirrural a 20 km de Atenas, alguns alunos fazem alongamentos no ginásio do Pierce College, um dos principais colégios internacionais da Grécia.

Em alguns meses, um grande centro de dados será construído em frente ao local, um dos projetos com os quais a Grécia pretende se tornar um polo regional da economia digital.

Outros dois centros já estão em construção na região, inquietando os habitantes deste lugar antes coberto de oliveiras e vinhedos.

"Não somos contra o desenvolvimento tecnológico. O que pedimos é que seja em harmonia com nossas vidas e nossas propriedades", disse à AFP Yiorgos Minardos.

Sua casa fica a menos de 200 metros de um dos centros em construção, avaliado em cerca de 165 milhões de dólares (985 milhões de reais), encomendado pela principal companhia elétrica grega, a PPC, e pela incorporadora imobiliária de Dubai Damac.

Impulso governamental

Essas infraestruturas são necessárias para colocar a Grécia "entre os países líderes e pioneiros nas transformações econômicas que já estão em curso", afirmou no ano passado o governo do primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakis.

Os moradores alegam que as autoridades permitiram a construção de megaprojetos que não estão em conformidade com as normas de uso urbanístico regionais. Cerca de 40 residentes recorreram em 2025 à mais alta instância administrativa para impugnar as autorizações concedidas a vários projetos.

No entanto, um estudo da consultoria PwC apresentado em março pelo governo menciona o interesse em desenvolver uma rede de centros com capacidade superior a 1 GW, mais de 20 vezes o nível atual.

Por enquanto, há mais de 35 pedidos de investimento, indicou o estudo, a maioria na área metropolitana de Atenas.

Demanda energética

Os centros exigem um enorme consumo de energia e podem exercer "uma pressão significativa sobre as redes elétricas", além de encarecer o custo do fornecimento para os consumidores, alertou recentemente o ex-primeiro-ministro socialista Yorgos Papandréu.

Essas instalações também precisam de um alto consumo de água doce para resfriar os servidores, outro ponto delicado em um país exposto a secas e ondas de calor.

Segundo Elissavet Feloni, professora da Escola de Engenharia da Universidade da Ática Ocidental, esses sistemas requerem água em 15% dos dias do ano.

Em Spata, os habitantes temem que os centros de dados aumentem ainda mais o calor e que o ruído dos sistemas de refrigeração perturbe a tranquilidade da área.

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