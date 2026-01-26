Seg, 26 de Janeiro

PARALISAÇÃO

Apostas de novo shutdown nos EUA disparam a 80% com risco de democratas promoverem bloqueio

O temor recente se baseia na possibilidade de os parlamentares democratas se recusarem a votar o Orçamento sem mudanças nas provisões para a segurança interna

Bandeira dos Estados Unidos Bandeira dos Estados Unidos  - Foto: Pexels

O mercado de previsões ampliou fortemente nesta segunda-feira, 26, a chance de uma nova paralisação governamental acontecer nos EUA a partir do sábado, dia 31. As apostas de shutdown até o final deste mês na plataforma Polymarket saltaram de 9% na sexta-feira para 81%, por volta das 16h15 (de Brasília).

Na plataforma Kalshi, a expectativa de paralisação era de 78% no mesmo horário.

O temor recente se baseia na possibilidade de os parlamentares democratas se recusarem a votar o Orçamento sem mudanças nas provisões para a segurança interna, devido aos conflitos em Minneapolis e as ações da agência de Imigração e Alfândega dos EUA, conhecida como ICE.

