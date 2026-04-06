Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Apostas em acordo entre EUA e Irã no curto prazo ainda são baixas em plataformas de previsão

Na plataforma Polymarket, a chance de um cessar-fogo antes de 7 de abril era de apenas 2%. A possibilidade de essa pausa nas agressões ocorrer até 15 de abril era de 15% e era de até 30% antes de 30 de abril

Reportar Erro
EUA faz forte revisão para baixo do PIB nos últimos meses de 2025EUA faz forte revisão para baixo do PIB nos últimos meses de 2025 - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os mercados de previsão mostram pouca chance de haver um cessar-fogo entre EUA e Israel com o Irã em meio a ameaças intensas do presidente americano Donald Trump e de múltiplos ataques ao território iraniano, mesmo com relatos de negociações em andamento.

Na plataforma Polymarket, a chance de um cessar-fogo antes de 7 de abril era de apenas 2%. A possibilidade de essa pausa nas agressões ocorrer até 15 de abril era de 15% e era de até 30% antes de 30 de abril. A probabilidade de um acordo até 15 de maio e 31 de maio recuava para 38% e 47%, respectivamente.

Leia também

• Novo pacote do governo contra efeitos da guerra no Oriente Médio pode custar R$ 9,5 bi por 2 meses

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Durigan pede adesão de distribuidoras para subvenções do governo para mitigar efeitos da guerra

Cada uma das datas de 7 de abril e 15 de abril movimentava cerca de US$ 16 milhões em apostas.

Na Kalshi, a probabilidade de um acordo nuclear entre os EUA e o Irã mostrava crescimento nas apostas mais recentes, mas ainda estavam abaixo de 30% para um horizonte até junho (29%). As apostas atribuíam uma chance maior até agosto (32%) e de 45% antes de 2027.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter