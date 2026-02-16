A- A+

Carnaval 2026 Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda Desfile contou com a presença de 100 Bonecos gigantes

A tradicional Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda animou milhares de foliões que estavam nas ladeiras do Sítio Histórico da cidade, entre o final da manhã e começo da tarde desta segunda-feira (16).

Esta foi a 16ª edição do desfile, que se concentrou no Alto da Sé e seguiu até o Largo do Varadouro. Ao todo, 100 bonecos participaram da apoteose.

O desfile contou com diversos personagens ficcionais e reais. Entre os destaques ficaram o palhaço Pennywise, personagens do seriado Chaves, além de nomes famosos como Alceu Valença, João Gomes, Ronaldinho Gaúcho, Lady Gaga, entre outros.

Um dos destaques da edição deste ano foi a inclusão dos Bonecos de Wagner Mourão e Kleber Mendonça Filho. O ator baiano foi protagonista do filme "O Agente Secreto", enquanto o diretor pernambucano dirigiu a obra.

"Estamos aqui materializando ídolos, e esses ídolos tomam vida em uma data onde o brasileiro extravasa toda a sua alegria. É um universo gigantesco [de bonecos] celebrando felicidade", afirmou o criador e produtor cultural da Embaixada dos Bonecos, Leandro Castro.

Público encantado

Diante de tantos bonecos gigantes, é quase impossível não se encantar com a apoteose.

Este foi o caso de Luciana Brunelli, 46, e de Renata Costa, 38. O casal veio de Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar o desfile.

"Achamos a coisa mais linda do mundo. É cada boneco mais lindo do que o outro. Muitos artistas e celebridades. Estamos amando. Se pudéssemos, moraríamos em Olinda", afirmaram.

O desfile também impressionou Jairo Marques, de 29 anos, morador de Olinda. Pela primeira vez no evento, ele foi acompanhado da esposa, Glória Rodrigues, 30, e das duas filhas, Maria Eliza, 7, e Maria Helena, 3.

"É uma alegria enorme estar aqui presenciando o Carnaval de Olinda, e este ano é especial porque é a primeira vez trazendo as crianças para ver o desfile dos bonecos. Elas gostaram bastante e quiseram acompanhar o bloco", disse.

A Apoteose dos Bonecos Gigantes também ocorre nesta terça-feira (17). Desta vez, o desfile será na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da cidade, às 17h.

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Veja também