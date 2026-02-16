Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda
Desfile contou com a presença de 100 Bonecos gigantes
A tradicional Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda animou milhares de foliões que estavam nas ladeiras do Sítio Histórico da cidade, entre o final da manhã e começo da tarde desta segunda-feira (16).
Esta foi a 16ª edição do desfile, que se concentrou no Alto da Sé e seguiu até o Largo do Varadouro. Ao todo, 100 bonecos participaram da apoteose.
O desfile contou com diversos personagens ficcionais e reais. Entre os destaques ficaram o palhaço Pennywise, personagens do seriado Chaves, além de nomes famosos como Alceu Valença, João Gomes, Ronaldinho Gaúcho, Lady Gaga, entre outros.
Um dos destaques da edição deste ano foi a inclusão dos Bonecos de Wagner Mourão e Kleber Mendonça Filho. O ator baiano foi protagonista do filme "O Agente Secreto", enquanto o diretor pernambucano dirigiu a obra.
"Estamos aqui materializando ídolos, e esses ídolos tomam vida em uma data onde o brasileiro extravasa toda a sua alegria. É um universo gigantesco [de bonecos] celebrando felicidade", afirmou o criador e produtor cultural da Embaixada dos Bonecos, Leandro Castro.
Público encantado
Diante de tantos bonecos gigantes, é quase impossível não se encantar com a apoteose.
Este foi o caso de Luciana Brunelli, 46, e de Renata Costa, 38. O casal veio de Natal, no Rio Grande do Norte, para acompanhar o desfile.
"Achamos a coisa mais linda do mundo. É cada boneco mais lindo do que o outro. Muitos artistas e celebridades. Estamos amando. Se pudéssemos, moraríamos em Olinda", afirmaram.
O desfile também impressionou Jairo Marques, de 29 anos, morador de Olinda. Pela primeira vez no evento, ele foi acompanhado da esposa, Glória Rodrigues, 30, e das duas filhas, Maria Eliza, 7, e Maria Helena, 3.
"É uma alegria enorme estar aqui presenciando o Carnaval de Olinda, e este ano é especial porque é a primeira vez trazendo as crianças para ver o desfile dos bonecos. Elas gostaram bastante e quiseram acompanhar o bloco", disse.
A Apoteose dos Bonecos Gigantes também ocorre nesta terça-feira (17). Desta vez, o desfile será na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da cidade, às 17h.
- Apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda anima foliões no terceiro dia de Carnaval em Olinda. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
