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Tecnologia Apple aumenta preços de MacBooks e iPads; veja novos valores Gigante culpou a inflação dos chips de memória e armazenamento, que sofreram reajustes por alta procura de empresas de IA

e subiu os preços de seus computadores e tablets nesta quinta (25), uma semana após Tim Cook, CEO da gigante, afirmar que a inflação de chips de memória exerce grande pressão sobre os valores praticados pela companhia. A nova tabela, que aumentou os preços de Macs e iPads entre 15% e 20%, vale para o mundo todo, inclusive o Brasil.

“Chegamos em um ponto em que precisamos começar a aumentar os preços. Nunca vimos o preço de um componente subir tanto e tão rapidamente”, afirmou a empresa em um comunicado.

No Brasil, o MacBook Neo, computador de “baixo custo” lançado em março, teve aumento de 16,4% em sua versão mais barata, indo de R$ 7,3 mil para R$ 8,5 mil. Na versão mais cara, ele foi de R$ 8,5 mil para R$ 9,7 mil. O iPhone não sofreu alterações, mas especialistas estimam que isso é uma questão de tempo para que aconteça.

Veja os novos preços:

MacBook Neo

256GB sem Touch ID — R$ 7.300 → R$ 8.500 (+16,4%)

512GB com Touch ID — R$ 8.500 → R$ 9.700 (+14,1%)

MacBook Air

13", M5, 512GB SSD — R$ 14.000 → R$ 16.000 (+14,3%)

15", M5, 512GB SSD — R$ 16.000 → R$ 18.000 (+12,5%)

MacBook Pro

14", M5, 16GB, 1TB — R$ 21.000 → R$ 25.000 (+19,0%)

14", M5 Pro, 16GB, 1TB — R$ 27.000 → R$ 31.000 (+14,8%)

14", M5 Max, 36GB, 1TB — R$ 45.000 → R$ 50.000 (+11,1%)

16", M5 Pro, 24GB, 1TB — R$ 34.000 → R$ 38.000 (+11,8%)

16", M5 Max, 36GB, 2TB — R$ 48.000 → R$ 54.000 (+12,5%)

Mac mini

M4 — R$ 9.900 (512GB) → R$ 9.500 (256GB): preço cai R$ 400, mas com metade do armazenamento

M4 Pro — R$ 17.000 → R$ 18.000 (+5,9%)

Mac Studio

M4 Max — R$ 26.000 → R$ 31.000 (+19,2%)

M3 Ultra — R$ 52.000 → R$ 67.000 (+28,8%)

iMac

Modelo com duas portas Thunderbolt — R$ 15.500 → R$ 18.000 (+16,1%)

Modelo com quatro portas Thunderbolt — R$ 18.000 → R$ 20.000 (+11,1%)

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