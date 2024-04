A- A+

tecnologia Apple busca sua nova grande novidade, depois do iMac e do iPhone Após cancelar os planos de lançamento de sua linha de carros e sem sucesso com o Vision Pro, empresa investe em robótica e estuda o segmento de casas inteligentes

A busca da Apple por uma nova e ousada categoria de produtos está de volta, e inclui investidas em robôs. Além disso, a empresa também está preparando novos iPads e acessórios para maio, o Vision Pro, seu óculos de realidade mista, recebe mais uma atualização, e a Apple faz uma mudança de gestão que chama a atenção.

Apenas um ano atrás, o pipeline de futuros produtos da Apple parecia repleto. O Vision Pro ainda não havia sido introduzido. Dispositivos domésticos inteligentes estavam em desenvolvimento. E o carro elétrico da Apple finalmente parecia estar se tornando realidade.

A história hoje é bem diferente, no entanto. Embora o Vision Pro agora esteja nas prateleiras das lojas, claramente não é um sucesso mainstream. O projeto do veículo da Apple foi cancelado, juntamente com um esforço para criar telas de smartwatch de próxima geração. Os ganhos de desempenho dos processadores começaram a estagnar, e a empresa continua atrasada no mercado de casas inteligentes.

Para piorar as coisas, rivais da Apple, como a Microsoft e a Alphabet, a dona do Google, deram saltos adiante em inteligência artificial generativa, para o entusiasmo dos consumidores e investidores. Enquanto isso, a Apple tem ficado em grande parte à margem.

O negócio da Apple continua altamente dependente do iPhone, que representa mais da metade de sua receita. E as vendas nesse mercado estagnaram. Isso tornou ainda mais importante para a empresa encontrar uma nova categoria de produto importante.

A Apple já esteve nessa situação antes. O iMac colocou a empresa de volta aos trilhos no final da década de 1990 e o iPod a lançou no mundo da eletrônica de consumo no início dos anos 2000. Depois veio o iPhone, que transformou a Apple no gigante que é hoje, com o iPad dando-lhe um apoio ainda maior em muitas de nossas vidas.

Embora a Apple tenha começado a ganhar mais dinheiro com serviços online e outras ofertas, ela ainda é fundamentalmente uma empresa de dispositivos. Durante a temporada de férias mais recente, ela obteve 80% de sua receita com produtos como iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e AirPods.

Serviços como a App Store, TV+ e pacotes Apple One também dependem fundamentalmente do iPhone e de outros dispositivos para funcionar. É por isso que é importante que a empresa permaneça na vanguarda da inovação em hardware.

Um carro da Apple era visto como o "dispositivo móvel definitivo", e é fácil entender por que essa perspectiva era empolgante. É uma indústria de margens apertadas, mas os carros poderiam ter sido vendidos por US$ 100.000 cada. Mesmo que a Apple vendesse apenas uma fração das unidades da Tesla, isso poderia ter sido um negócio de US$ 50 bilhões (ou aproximadamente o mesmo que o iPad e o Mac combinados).

Já o Vision Pro introduziu a Apple na categoria de realidade mista, mas para que o dispositivo avance de forma significativa, a empresa terá que desenvolver um modelo mais barato e idealmente trazê-lo ao mercado nos próximos dois anos.

Depois, há o segmento de casas inteligentes, onde a Apple ainda tem grandes ambições. A empresa tem discutido a automação de funções domésticas e oferecer uma nova Apple TV com uma câmera embutida para videoconferências do FaceTime e controles baseados em gestos. E a tecnologia funcionará perfeitamente tanto com o iPhone quanto com o Vision Pro.

Uma peça da estratégia é um display inteligente leve, algo semelhante a um iPad de baixo custo. Um dispositivo desse tipo poderia ser movido de um cômodo para outro conforme necessário e conectado a pontos de carregamento posicionados ao redor da casa. A Apple iniciou a produção de teste em pequena escala das telas para este produto, mas ainda não tomou uma decisão sobre se avançará.

Criar uma estratégia unificada de casa inteligente continua sendo um objetivo da Apple, mas a visão tem sido difícil de concretizar. A necessidade de finalizar o Vision Pro atrapalhou, desviando recursos dos esforços de casas inteligentes.

Mas agora que o Vision Pro foi finalizado e o carro elétrico foi cancelado, a Apple tem mais largura de banda para se concentrar novamente na casa. Há uma oportunidade potencialmente empolgante nessa área, e a Apple está explorando a ideia de fazer dispositivos robóticos pessoais impregnados de inteligência artificial.

Um projeto recente envolveu um robô doméstico que poderia seguir uma pessoa pela casa. Alguns envolvidos no esforço até postularam que a Apple poderia entrar na tecnologia humanoide e construir uma máquina que possa lidar com tarefas domésticas. Mas tais avanços provavelmente estão a uma década de distância, e não parece que a Apple tenha concordado sequer em seguir nessa direção.

Uma incursão mais imediata na robótica seria um dispositivo em que a Apple tem trabalhado há vários anos: um produto de mesa que usa um braço robótico para mover um display. O braço poderia ser usado para imitar um humano do outro lado de uma chamada do FaceTime, movendo a tela para recriar um aceno ou uma negação com a cabeça. Mas este dispositivo, também, não tem apoio unificado da equipe executiva da Apple.

Por enquanto, a Apple provavelmente fará melhorias incrementais em sua linha atual: novos tamanhos, cores e configurações de dispositivos, juntamente com acessórios que poderiam gerar mais receita do iPhone. Isso tem sido em grande parte a chave para o sucesso da empresa durante o mandato de Tim Cook como diretor executivo.

Mas com a robótica e a inteligência artificial avançando a cada ano, ainda há esperança de que algo do laboratório da Apple possa um dia chegar às salas de estar dos consumidores.

