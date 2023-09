A- A+

tecnologia Apple diz que vai corrigir problemas de software que supostamente deixam o iPhone 15 muito quente A pré-venda do novo modelo no Brasil começou na sexta-feira

A Apple está culpando um bug de software e outros problemas relacionados a aplicativos populares, como Instagram e Uber, por fazer com que seus modelos recém-lançados do iPhone 15 esquentem e gerem reclamações de que estão quentes demais para serem manuseados, disse a Bloomberg, citando a Associated Press (AP).

A empresa de Cupertino, Califórnia, disse hoje que está trabalhando em uma atualização do sistema iOS17 que alimenta a linha do iPhone 15 para evitar que os dispositivos fiquem desconfortavelmente quentes e que está trabalhando com aplicativos que estão sendo executados de forma a "sobrecarregar o sistema.

Alguns dos primeiros compradores do iPhone 15 Pro e Pro Max, da Apple, começaram a reclamar que o novo dispositivo superaquece durante o uso ou enquanto está carregando. As queixas se espalharam em fóruns on-line da empresa e em redes sociais como Reddit e X (antigo Twitter).

Segundo eles, a parte traseira ou lateral do celular superaquece enquanto eles estão jogando ou em ligação e chat de vídeo no FaceTime. Para alguns, o problema é pior quando o celular está carregando.

Em resposta a clientes, a equipe de suporte técnico da Apple passou a encaminhar um texto antigo explicando sobre o que fazer quando o iPhone fica muito quente ou muito frio. O artigo dizia que o superaquecimento pode ocorrer quando se usa aplicativos intensivos, carrega ou configura um novo dispositivo pela primeira vez.

Os novos modelos começaram a ser vendidos no Brasil na sexta-feira com preços que variam de R$ 7.299 e R$ 13.999 . Mas a demanda está alta e pode não ser fácil encontrar o seu.

