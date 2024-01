Apple faz reorganização em equipe de inteligência artificial e vai encerrar operação em San Diego

A- A+

A Apple está encerrando o trabalho de uma equipe de inteligência artificial em San Diego, na Califórnia, formada por 121 pessoas. O fechamento faz parte de um processo de reorganização, o que pode deixar muitos funcionários em risco de demissão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.



O grupo, conhecido como Operações de Dados e Anotações, foi informado na quarta-feira que se mudaria para Austin, no Texas, para se juntar a outra parte da equipe que cuida do tema, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque os planos não foram anunciados.

A Apple disse aos funcionários que eles têm até o fim de fevereiro para decidir se vão se mudar, segundo as pessoas. Caso contrário, os trabalhadores serão demitidos em 26 de abril.

O grupo, que também possui escritórios na China, Índia, Irlanda e Espanha, é responsável por melhorar a Siri, ouvindo as dúvidas do serviço de voz e determinando se ele ouviu e tratou as perguntas com precisão. O anúncio do fechamento do grupo de San Diego foi feito por Christine DeFilippo, vice-chefe da área.

Uma porta-voz da Apple confirmou a decisão de realocação, dizendo que a empresa está reunindo suas “equipes de dados nos EUA no campus em Austin, onde a maioria da equipe já está baseada”. Ela acrescentou que “todos os empregados atualmente terão a oportunidade de continuar suas funções na Apple em Austin”.

A empresa também disse que está “profundamente comprometida com San Diego”, onde “cresceu significativamente”, e que continua contratando à medida que a Apple expande suas equipes de engenharia. Em outros países onde a equipe afetada opera, a Apple mantém todos os funcionários em um escritório.

Para a equipe de San Diego, a mudança foi uma surpresa. A equipe de IA trabalhava em um escritório que a Apple está alugando, segundo as pessoas. Mas a empresa informou recentemente aos funcionários que eles seriam transferidos para um novo campus da Apple na área no final de janeiro. No início deste mês, a Apple distribuiu caixas de embalagem aos funcionários para se prepararem para uma mudança dentro da cidade.

Em vez disso, eles agora terão que se mudar para o Texas. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg que a maioria dos trabalhadores afetados indicou que não irá se mudar. A Apple disse aos funcionários que eles poderiam se candidatar a outros empregos, mas alguns não acham que serão elegíveis para muitas funções porque não têm formação em engenharia, disseram as pessoas.

Os funcionários de San Diego focaram no uso do Siri em hebraico, inglês, vários dialetos de espanhol, português, árabe e francês.

A Apple, que tinha 161 mil funcionários em setembro, conseguiu evitar demissões desde a pandemia – em contraste com a maioria de seus pares tecnológicos. No entanto, cortou alguns empregos corporativos no varejo em abril do ano passado.

Os funcionários que desejarem se mudar para Austin até o final de junho poderão manter seus cargos, disse a Apple. A empresa está oferecendo bolsas de realocação de US$ 7 mil. Aqueles que optarem por deixar a Apple verão suas funções eliminadas e receberão quatro semanas de indenização – mais uma semana adicional para cada ano trabalhado. Eles também receberão seis meses de seguro saúde.

A equipe tem uma história notável na Apple. Anos atrás, o grupo era formado principalmente por prestadores de serviços que ouviam as perguntas da Siri para garantir sua precisão.

