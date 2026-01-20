A- A+

NEGÓCIOS Apple lidera ranking das 500 marcas mais valiosas do mundo; Brasil aparece com uma única empresa Marca comandada por Tim Cook segue na primeira posição, segundo consultoria Brand Finance. Banco do Brasil deixou a lista nesta edição

A Apple seguiu na liderança entre as marcas mais valiosas do mundo na edição deste ano do ranking da consultoria Brand Finance, divulgado nesta terça-feira. A empresa alcançou valor de marca de US$ 607,6 bilhões, alta de 6% em relação ao ano anterior, à frente de Microsoft, Google e Amazon.

Já a Microsoft teve um avanço de 23%, para US$ 565,2 bilhões. O Google, que aparece em terceiro lugar, teve crescimento de 5%, a US$ 433,1 bilhões, seguido pela Amazon, cuja marca subiu 4%, para US$ 369,9 bilhões. Um dos principais destaques do ranking foi a Nvidia, diante do boom dos investimentos em inteligência artificial (IA). A empresa mais que dobrou seu valor de marca, com alta de 110%, a US$ 184,3 bilhões, chegando a superar empresas como TikTok, Walmart e Facebook.

Em meio ao domínio de gigantes globais de tecnologia, o Brasil aparece com apenas uma representante na lista das 500 marcas mais valiosas do mundo. O Itaú Unibanco é a única empresa brasileira, ocupando a 254ª posição após subir vinte colocações em relação ao ano passado. O Banco do Brasil, que em 2025 figurava na 467ª colocação, ficou fora da lista nesta edição.

Segundo a Brand Finance, o valor da marca Itaú cresceu 15%, para US$ 9,9 bilhões. O banco também alcançou 80,3 pontos no Brand Strength Index (o chamado Índice de Força de Marca), o que garantiu, de forma inédita, a classificação AAA-, indicador de forte reconhecimento e vínculo com o público.

As marcas mais valiosas, segundo ranking da Brand Finance

Apple (EUA): US$ 607,6 bilhões Microsoft (EUA): US$ 565,3 bilhões Google (EUA): US$ 433,1 bilhões Amazon (EUA): US$ 369,9 bilhões Nvidia (EUA): US$ 184,3 bilhões TikTok (China): US$ 153,5 bilhões Walmart (EUA): US$ 141,0 bilhões Samsung Group (Coreia do Sul): US$ 119,2 bilhões Facebook (EUA): US$ 107,1 bilhões State Grid Corporation of China (China): US$ 102,4 bilhões Deutsche Telekom (Alemanha): US$ 96,2 bilhões ICBC (China): US$ 90,9 bilhões Instagram (EUA): US$ 80,8 bilhões China Construction Bank (China): US$ 77,2 bilhões Home Depot (EUA): US$ 73,4 bilhões Verizon (EUA): US$ 73,0 bilhões Bank of China (China): US$ 70,8 bilhões Oracle (EUA): US$ 68,0 bilhões Agricultural Bank of China (China): US$ 62,8 bilhões Toyota (Japão): US$ 62,3 bilhões

