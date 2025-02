Apple promete corrigir 'bug' na função ditado que substitui 'racista' por 'Trump', diz jornal

A- A+

A Apple prometeu corrigir rapidamente um bug em sua função de conversão de voz para texto que, por um breve período, substituiu palavras com a consoante “r” — incluindo “racista” — por “Trump”, informa o jornal britânico Financial Times.

O fenômeno viralizou em um vídeo no TikTok e foi rapidamente explorado por comentaristas de direita, acrescenta o jornal, lembrando que o caso surge justamente quando a empresa de valor de mercado de US$ 3,7 trilhões busca fortalecer sua relação com o governo de Donald Trump.

Na terça-feira, vários usuários das redes sociais postaram vídeos replicando a falha, com o comentarista de extrema-direita Alex Jones acusando a empresa de “programação subliminar”.

Além disso, um vídeo mostrando o bug acumulou centenas de milhares de curtidas no TikTok até a tarde de terça-feira. Testes feitos pelo Financial Times mostraram que a sugestão de “Trump” aparecia em outras palavras além de “racista”.

A fabricante do iPhone reconheceu o problema e informou que estava providenciando uma correção. De acordo com o FT, a Apple afirmou que o bug foi causado por seus modelos de reconhecimento de fala, que exibiam palavras com certo nível de “sobreposição fonética”, sugerindo a palavra “Trump” quando os usuários ditavam palavras com a consoante “r”.

A reportagem do jornal britânico aponta que o problema ocorreu um dia depois de a Apple se comprometer a investir US$ 500 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, um movimento amplamente visto como um gesto em direção ao governo Trump.

A controvérsia sobre a função de conversão de voz para texto ocorreu no mesmo dia em que os acionistas da empresa votaram contra uma proposta de uma organização conservadora sem fins lucrativos que buscava reverter suas políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

A Apple tem se mantido como uma das poucas empresas de tecnologia que resistem à pressão conservadora para mudar essas políticas.

Falando aos acionistas na terça-feira, Cook disse que, embora a empresa “possa precisar fazer algumas mudanças” para se adequar ao cenário legal em evolução em torno do DEI, a Apple continua comprometida com suas políticas.

Outros problemas de software

Bugs de software têm sido um problema recente para a Apple, diz o Financial Times. Em janeiro, a fabricante do iPhone removeu um recurso automatizado de resumo de notícias que exibia informações falsas ou enganosas.

A Apple tem passado por uma grande reformulação em seu sistema operacional do iPhone com o lançamento do Apple Intelligence, um conjunto de recursos de inteligência artificial generativa que a empresa espera que impulsione as vendas de seu principal dispositivo, mas que recebeu uma recepção mista.

