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Inovação Apple quer acelerar uso de IA em seus dispositivos com novos chips de olho nas empresas Empresa lançou recentemente nova linha de Mac com processamento mais robusto para acelerar migração da nuvem para aparelhos

O lançamento da nova geração de Macs com o chip M6 representa, para a Apple, mais do que uma evolução de desempenho dos computadores.

Por trás da chegada dos novos equipamentos está uma estratégia mais ampla para ampliar a presença da companhia no mercado corporativo e transformar dispositivos como Macs, iPhones e iPads em peças da infraestrutura de inteligência artificial das empresas.

A aposta é fazer com que uma parcela maior dos cálculos de IA seja realizada diretamente nos dispositivos, reduzindo a dependência de servidores em data centers e, consequentemente, o volume de processamento contratado na nuvem.

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A mudança ocorre em um momento em que as empresas cada vez mais tentam distribuir as tarefas de IA entre a nuvem e os dispositivos utilizados pelos funcionários como forma de reduzir os seus custos com tecnologia.

A IDC projeta que metade da inferência de IA nas empresas será realizada em dispositivos ou na borda até 2030. Inferência é a etapa em que o modelo de inteligência artificial efetivamente processa uma solicitação e produz uma resposta.

Um estudo da Omdia também aponta para uma mudança gradual na arquitetura corporativa. Entre as organizações que já utilizam IA nos dispositivos, 65% pretendem ampliar esse tipo de processamento.

Entre as empresas que já adotam uma arquitetura híbrida, que combina diferentes ambientes, 33% planejam aumentar o uso de processamento local. O levantamento ouviu cerca de 1,6 mil líderes de tecnologia de empresas.

É nesse cenário, com o avanço de empresas como Nvidia, Oracle, Google Cloud e AWs, que a Apple tenta se posicionar justamente nesse movimento ampliando os investimentos no Apple Silicon, com chips próprios que combinam diferentes tipos de processamento no equipamento, incluindo CPU e GPU, além de recursos específicos voltados à inteligência artificial.

A companhia também vem ampliando as ferramentas de software que permitem aos desenvolvedores adaptar seus próprios modelos para rodar em Macs, iPhones e iPads.

A aproximação com desenvolvedores e empresas que trabalham com modelos locais reforça essa estratégia. Além de iniciativas da Ollama e da Misty Studio, a Perplexity apresentou recentemente o Hybrid Compute, recurso que combina processamento local no Mac com processamento em nuvem.

A ideia é que uma mesma tarefa não precise ser enviada integralmente aos servidores da empresa.

Nesse modelo, determinadas etapas, especialmente aquelas envolvendo arquivos privados e informações sensíveis, podem permanecer no computador, enquanto outras, como pesquisa, planejamento e tarefas que exigem maior capacidade computacional, são realizadas na nuvem.

O computador deixa, assim, de ser apenas a porta de entrada para serviços de IA e passa a participar do próprio processamento, explicam analistas.

Mas a estratégia da Apple envolve também a ampliação de serviços voltados às companhias com a próxima geração de seus sistemas operacionais, prevista para as próximas semanas.

Com a plataforma Apple Business, a empresa pretende permitir que organizações comprem assinaturas de software em volume e distribuam esses aplicativos entre os funcionários, incluindo ferramentas como Slack, Box e Microsoft Office.

A Apple também está investindo em ferramentas de identidade e segurança ao ambiente corporativo. Uma das frentes é o Platform Single Sign-On, tecnologia que permite integrar o login do funcionário ao sistema de autenticação utilizado pela empresa.

A companhia está ampliando as opções de autenticação multifator e de métodos sem senha, além de permitir maior personalização da experiência de login.

Outra frente está relacionada aos ambientes em que os dispositivos são compartilhados por diferentes funcionários.

O Modo de Convidado Autenticado permite que um trabalhador faça login em um equipamento usando suas credenciais corporativas e tenha acesso aos documentos, sites e aplicativos necessários para executar suas funções.

Ao sair, os dados criados durante aquela sessão são apagados, deixando o dispositivo pronto para o próximo usuário. O recurso, que já estava disponível no Mac, chegará ao iPadOS.

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