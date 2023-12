Apps de entregas dificultam gorjetas para entregadores em NY após lei de remuneração mínima

A- A+

Os motoristas de entrega de Nova York estão recebendo seus primeiros cheques de pagamento de acordo com uma nova lei de salário mínimo, conquistada a duras penas. Mas eles ainda não estão prontos para comemorar.

A taxa básica obrigatória para entregadores de pelo menos US$ 17,96 por hora, que entrou em vigor em 4 de dezembro, resultou em ganhos gerais mais altos na primeira semana, de acordo com recibos de motoristas enviados à Bloomberg e publicados em sites de mídia social.

Mas, para compensar os custos adicionais, o Uber, a DoorDash e a Grubhub, de propriedade da Just Eat Takeaway.com, fizeram alterações em seus aplicativos que, segundo os trabalhadores, reduzirão suas horas e poderão limitar o potencial de ganhos a longo prazo.

Uma das mudanças mais polêmicas diz respeito à gorjeta. Como resultado da nova lei, o Uber e o DoorDash disseram que terão que repassar o aumento dos custos aos consumidores na forma de taxas adicionais.

Como resultado, ambas as empresas mudaram a solicitação de gorjeta no aplicativo para aparecer depois que os clientes já tiverem feito seus pedidos, o que pode significar menos gorjetas para os motoristas. A DoorDash disse que a mudança é necessária "para garantir que nossa plataforma permaneça acessível para todos os nova-iorquinos".

Os salários mais altos também significam que as empresas não poderão recrutar tantos trabalhadores, disseram eles, o que exige a realização de mais entregas com menos motoristas. A mudança da opção de gorjeta desestimulará os motoristas a "escolherem" as entregas com base no tamanho da gorjeta.

Em vez de perseguir os pedidos com as gorjetas mais altas, os motoristas serão obrigados a aceitar qualquer pedido que surgir ou correrão o risco de ter acesso limitado à plataforma.

As gorjetas, que costumavam representar até metade dos ganhos semanais totais dos motoristas, agora representam apenas 5% a 15%, de acordo com os recibos de pagamento de alguns motoristas sob o novo modelo. Os motoristas relataram ter recebido mais pedidos sem gorjetas, mesmo com o aumento de seus ganhos totais.

O Uber adicionou uma taxa de US$ 2 a todos os pedidos de entrega e informa aos clientes que "a gorjeta continua sendo opcional". O DoorDash está planejando aumentar as taxas nos próximos meses.

O novo pagamento é muito melhor do que o anterior, mas ainda não é um salário ideal para Nova York, portanto, mesmo gorjetas modestas ajudariam, disse um motorista que faz entregas do Uber Eats em tempo integral há cerca de cinco anos e pediu para permanecer anônimo por medo de retaliação por parte da empresa.

Antes da regra do salário mínimo, os trabalhadores de aplicativos de entrega levavam para casa US$ 11,12 por hora com gorjetas, ou US$ 4,03 por hora sem gorjetas, de acordo com um relatório de 2022 da cidade para informar o cálculo do novo nível de pagamento. Isso está bem abaixo do salário mínimo padrão de US$ 15 da cidade.

Nos últimos anos, Nova York e outras grandes cidades tomaram medidas para tentar regulamentar e proteger melhor os trabalhadores da "economia de bicos", em que os ganhos, em grande parte determinados pelos algoritmos das empresas de aplicativos, podem ser irregulares.

No mês passado, o Uber e a Lyft concordaram em pagar aos motoristas de Nova York US$ 328 milhões em salários atrasados e instituir uma série de reformas trabalhistas, incluindo a oferta de licença médica remunerada e a melhoria dos avisos de contratação e ganhos.

A União Europeia recentemente apoiou um acordo para potencialmente reclassificar milhões de motoristas como empregados, o que lhes concederia benefícios como licença remunerada, seguro-desemprego e um salário mínimo.

