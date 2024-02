A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco apreendeu um adolescente que confessou ter matado uma criança de 10 anos em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na última quinta-feira (22). A apreensão aconteceu na noite de segunda-feira (26), na rua da Biquinha, no bairro do Pilar, segundo informou a corporação na manhã desta terça-feira (27). A polícia ainda não informou a idade do adolescente.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi apreendido com um homem, de idade também ainda não informada. Os dois estavam na rua da Biquinha, na região onde aconteceu o crime na última quinta-feira.

O efetivo do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) levantou que o adolescente e o homem teriam ligação com o atentado que resultou na morte do menino de 10 anos e deixou dois irmãos dele feridos.

"Ao chegar no local, o adulto foi alcançado e levava com ele um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo uma deflagrada. O menor fugiu por um matagal, mas foi feita uma varredura e ele foi alcançado, com uma munição calibre .38 em seu bolso", disse a Polícia Militar.

Os dois foram levados à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Paulista, onde o adolescente, segundo a polícia, confessou o homicídio do menino e as duas tentativas.

Outros detalhes do caso e da apreensão serão divulgados em coletiva de imprensa pela Polícia Militar, às 12h30 desta terça-feira.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira. Três crianças foram baleadas por criminosos que invadiram uma casa em Itamaracá. Uma das vítimas, um menino de 10 anos, morreu. A ação criminosa, que chocou os moradores da cidade, aconteceu na comunidade da Biquinha, bairro do Pilar. Os três foram socorridos, mas o menino de 10 anos morreu a caminho do hospital.

A família estava dormindo em casa quando um grupo com homens encapuzados chegou ao local. Vídeo que circulou nas redes sociais mostra a mãe das crianças desesperada. É possível ouvir choro de criança e gritos de dor. "Invadiram a minha casa, atiraram nos meus filhos pequenos. Meu Deus do céu, ele foi baleado", diz a mãe, chorando.

A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso.



