PALAVRA "Aprendam a escutar": vídeo inédito revela último conselho de papa Francisco aos jovens; assista Gravado no dia 8 de janeiro, conselho foi dirigido aos jovens para contribuir com a paz

Um vídeo inédito divulgado nesse domingo (27) pela revista semanal italiana Oggi, revela o último conselho do Papa Francisco aos jovens. Gravado em 8 de janeiro, cerca de um mês antes de sua internação, o registro foi feito por um hóspede da Casa Santa Marta, onde o Pontífice residia, e dirigido aos jovens que participavam de uma Oficina de Escuta — um encontro em que adolescentes e adultos compartilhavam experiências.

No vídeo, que tem menos de um minuto de duração, Francisco fala com a voz fraca e um pouco rouca. Ele ressalta que uma das atitudes mais importantes na vida é aprender a escutar genuinamente.

Veja o vídeo:



— Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem e, depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar — diz o Pontífice.

O Papa ainda critica a maneira como as pessoas dialogam nos dias atuais.

— Olhem atentamente as pessoas, elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem, e isso não contribui para a paz. Escutem, escutem bastante — diz o Pontífice, pedindo uma atenção especial aos ensinamentos dos mais velhos — Os avós nos ensinam muito — enfatiza.

Conclave para escolha do novo Papa

Após reunião realizada nesta segunda-feira para definir os próximos passos dos ritos, os cardeais decidiram que o conclave para a escolha do novo Pontífice terá início em 7 de maio. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters e confirmada pelo Vaticano. O protocolo inicia após a morte do morte do Papa Francisco, na última segunda-feira (21).

O processo pode ter até 120 cardeais votantes e elegíveis — atualmente, a Igreja tem 252 cardeais, sendo 135 com direito a voto. Aqueles com mais de 80 anos não votam.

Para ser escolhido o novo Papa, é necessário conquistar dois terços dos votos válidos. Caso não haja consenso no primeiro dia, o conclave vai para um segundo dia, com mais quatro processos de votação: dois pela manhã e dois pela tarde. Se não houver um nome escolhido no terceiro dia, dá-se uma pausa de um dia para orações e o processo de quatro votações é repetido na sequência.

Cada um dos cardeais eleitores escreve sua escolha em um papel com os dizeres: "Eligo in summen pontificem" (elejo o Sumo Pontífice). Eles se aproximam do altar, um a um, e dizem: "Convoco como minha testemunha Cristo, o Senhor, que será o meu juiz, de que meu voto é dado àquele que, diante de Deus, eu acredito que deva ser eleito."

Eleito, o novo Papa é perguntado se aceita o cargo e escolhe sua nomenclatura ainda durante o conclave. Ele então é apresentado na Praça São Pedro sob o anúncio “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” (Com grande alegria, anuncio que temos um Papa), encerrando o processo formal.

