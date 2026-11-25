A- A+

Cultura Apresentações culturais gratuitas marcam últimos dias do Festival Folha de Carnaúba, em Belo Jardim Últimos dias do evento contam com programação na sexta-feira (27) e sábado (28)

O Festival Folha de Carnaúba chega aos últimos dias com uma programação que reúne espetáculos teatrais, música, dança e manifestações da cultura popular de forma gratuita. O evento é realizado na cidade de Belo Jardim, no Agreste pernambucano, e as apresentações acontecem na próxima sexta-feira (27) e sábado (28).

Entre as atrações estão a Camerata de Violões do Bitury, o Grupo Cultural Boi da Gente, o Coco Eremin de Arcoverde e apresentações de estudantes da Escola de Artes Integradas.

As apresentações acontecem no Cineteatro, no Anfiteatro, na sede do Instituto e na rua em frente à instituição, ampliando as possibilidades de participação do público.

Realizado pelo Instituto Conceição Moura, o Festival tem como objetivo aproximar a comunidade da produção artística desenvolvida no município e em outras cidades da região.

“O Festival Folha de Carnaúba é um momento de encontro entre os artistas, os estudantes e a comunidade. É também uma oportunidade de valorizar os talentos da nossa região e fortalecer a presença da arte no cotidiano de Belo Jardim”, afirmou Lorena Tenório, coordenadora executiva do Instituto Conceição Moura.

Programação

Na sexta-feira (27), a programação tem início ainda pela manhã, com uma apresentação do espetáculo Lua, Estrela e Baião. Uma segunda sessão acontece às 15h, na sede do Instituto Conceição Moura.

A partir das 16h30, o Cineteatro recebe uma sequência de apresentações artísticas. A primeira atração será a Camerata de Violões do Bitury, seguida pelo Ballet Infantil, às 16h50, e pelo Coral Rosa de Saron, às 17h10. Às 17h30, o Centro Cultural Vaca Profana se apresenta no Anfiteatro.

Já no período da noite, as atividades envolvem música e dança dos estudantes da Escola de Artes Integradas do Grupo de Coco, às 18h30, na sede do Instituto. O Grupo Cultural Boi da Gente encerrará a programação, às 19h30, com uma exibição na rua em frente à instituição.

No sábado (28), as atividades têm início às 15h no Cineteatro, com uma apresentação teatral dos estudantes da Escola de Artes Integradas.

O espetáculo integra as atividades de formação artística desenvolvidas pelo Instituto e oferece aos alunos a oportunidade de compartilhar com a comunidade os conhecimentos e experiências adquiridos.

O público infantil também poderá desfrutar o show de Tio Iury, na sede do Instituto, às 16h. Em seguida, às 17h, o Grupo Percussivo, formado por estudantes da Escola de Artes Integradas, se apresenta no Anfiteatro, destacando o trabalho de formação musical realizado com os participantes.

O encerramento acontece às 18h, na sede do Instituto, com a apresentação de música e dança do Coco Eremin de Arcoverde.

Veja também