Apresentador de TV se diz envergonhado por ter incentivado o veganismo por anos; entenda

O apresentador de TV Bear Grylls, de 48 anos, disse se sentir envergonhado por ter defendido e promovido o veganismo no passado. Atualmente, ele evita vegetais e sua nova dieta é baseada em carne vermelha, sangue, medula óssea. Ele também come manteiga com sal, ovos, frutas e mel, mas evita alimentos processados, pães e massas.

Grylls ficou famoso por apresentar os programas "À Prova de Tudo" e "No Pior dos Casos" exibidos pelo canal de TV por assinatura Discovery. Segundo o tabloide britânico, o apresentador se inspira na dieta de nossos ancestrais e afirmou que "nunca se sentiu mais forte" e que sua pele e intestino "nunca estiveram melhores" depois de abandonar uma dieta baseada em vegetais.

Uma dieta equilibrada é o ideal para o corpo humano. No entanto, vários especialistas afirmam que é possível se manter saudável ingerindo uma alimentação vegetariana ou vegana. Retirar os vegetais de seu prato é um grande erro, pois eles são fonte de vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo.

Em entrevista à mídia britânica, Grylls afirmou que defendia o veganismo por acreditar que este tipo de alimentação seria a melhor para o meio ambiente e a sua saúde. Mas que "com o tempo, a experiência, o conhecimento e o estudo" percebeu "que estava errado em ambos os casos".

O consumo excessivo de carne vermelha é fator de risco comprovado para o câncer de intestino. Já a indústria da carne bovina é prejudicial para o meio ambiente. Um estudo publicado na Nature Food em 2021 descobriu que a carne é responsável por quase 60% de todos os gases de efeito estufa da produção global de alimentos e causa o dobro da poluição em comparação com a produção de alimentos à base de plantas.

