TENSÃO Apresentador deixa a BBC após acusação de antissemitismo A decisão foi tomada dias após Gary Lineker compartilhar um vídeo pró-palestino no qual criticava o sionismo com um emoji de rato, um símbolo usado pela Alemanha nazista para descrever os judeus

O famoso apresentador da BBC Gary Lineker deixará a emissora pública britânica um ano antes do fim de seu contrato, anunciou o grupo de radiodifusão nesta segunda-feira (19), poucos dias após a controvérsia gerada pelo ex-jogador de futebol depois que compartilhou uma mensagem considerada antissemita.

Figura muito popular na Inglaterra, Lineker, de 64 anos, apresenta o 'Match of The Day' desde 1999, um programa imperdível para qualquer torcedor de futebol inglês.

Inicialmente, o ex-capitão da Inglaterra e atacante do Barcelona e Tottenham, entre outros, deveria deixar o programa no final desta temporada, embora devesse continuar na rede pública comentando a próxima Copa da Inglaterra e a Copa do Mundo de 2026.



O apresentador mais bem pago da BBC, com um salário anual estimado em quase 1,9 milhão de dólares (R$ 10,8 milhões), terá que deixar seu cargo mais cedo após um conflito desencadeado por seus comentários.

Na semana passada, Lineker compartilhou um vídeo pró-palestino no qual criticava o sionismo (um movimento político que defende um Estado para os judeus na Palestina) com um emoji de rato, um símbolo usado pela Alemanha nazista para descrever os judeus.

Lineker admitiu o "erro" de compartilhar a imagem, alegando desconhecer seu simbolismo, e pediu desculpas "sem reservas".

No comunicado divulgado nesta segunda-feira pela BBC, Lineker reiterou sua defesa: "Eu jamais compartilharia algo antissemita; isso vai contra tudo o que defendo. Reconheço o erro e os problemas causados e reitero minhas desculpas. Renunciar hoje me parece a atitude mais responsável".

Em março de 2023, Lineker foi suspenso do ar após criticar um projeto de lei do governo conservador que visava impedir que imigrantes irregulares buscassem asilo no Reino Unido.

