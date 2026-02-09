A- A+

ESTADOS UNIDOS Apresentadora faz novo apelo a supostos sequestradores por resgate da mãe desaparecida há uma semana Família oferece pagamento e autoridades investigam possível sequestro; FBI anunciou recompensa por informações

A apresentadora americana Savannah Guthrie voltou a fazer um apelo público pelo retorno seguro de sua mãe, Nancy Guthrie, que, de acordo com as autoridades, pode ter sido sequestrada de casa, em Tucson, no Arizona, há mais de uma semana. Em um vídeo divulgado no último sábado, Savannah afirmou que ela e os irmãos estão dispostos a pagar para que Nancy seja devolvida sem ferimentos.

“Recebemos sua mensagem e entendemos”, declarou a jornalista antes de fazer um apelo direto: “Nós imploramos agora que você devolva nossa mãe para nós para que possamos celebrar com ela. Essa é a única maneira de termos paz. Isso é muito valioso para nós e nós vamos pagar”.

A gravação veio a público depois de autoridades locais e federais informarem que estão “cientes de uma nova mensagem” relacionada ao desaparecimento, sem detalhar o conteúdo dessa comunicação.

Investigadores consideram séria a existência de uma nota de resgate que estabelecia prazo até as 17h de quinta-feira e exigia pagamento em bitcoin. Caso o valor não fosse entregue, uma segunda exigência estaria prevista para a segunda-feira seguinte, segundo a emissora CBS.





'Disciplina sob dor e pressão'

Ex-agente supervisor do FBI e negociador de reféns, a mensagem em vídeo revelou “disciplina extraordinária sob uma dor e pressão inimagináveis”. Na avaliação dele, a família ajustou rapidamente sua estratégia pública.

— Em quatro dias, eles passaram de um apelo emocional para uma exigência de prova de vida, até uma oferta pública de pagamento. Cada passo foi projetado para manter a linha de comunicação aberta e reduzir todas as possíveis barreiras ao retorno seguro de Nancy — explica.

O especialista também chamou atenção para a escolha da palavra “celebrar”.

— Essa é a linguagem de resolução, não de confronto. Em qualquer negociação, você quer oferecer à outra parte uma maneira de enxergar esse desfecho de forma positiva e pacífica para ela também. É exatamente isso que a família está fazendo — diz.

Buscas continuam

Uma viatura do Departamento do Xerife do Condado de Pima foi vista em frente à casa de Nancy, enquanto detetives seguem atuando na região das Catalina Foothills. Até agora, não há suspeitos, pessoas de interesse ou veículos ligados ao caso, segundo a CBS. Duas fontes policiais afirmaram que os investigadores estão “desenvolvendo boas informações”, mas que “nada é iminente”.

Entre as providências adotadas, o carro de Nancy foi rebocado para análise de impressões digitais e outras possíveis pistas, e uma câmera instalada no telhado da residência foi retirada. Agentes também estiveram na casa de Annie Guthrie, onde fotografaram a área da garagem.

O FBI anunciou ainda uma recompensa de 50 mil dólares por informações que levem à localização de Nancy ou à prisão e condenação dos responsáveis.

