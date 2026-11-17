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ESTADOS UNIDOS Aprovação de Trump se mantém próxima de nível mais baixo após midterms, aponta pesquisa Levantamento aponta que 32% dos americanos aprovam o desempenho de Trump na Casa Branca

O índice de aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump, se mantém próximo do nível mais baixo de sua presidência, enquanto o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, também mostra sinais de que está perdendo popularidade dentro de seu partido na véspera de uma disputa pela liderança, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos concluída nesta segunda-feira, 16

A pesquisa, realizada ao longo de quatro dias, mostrou que 32% dos americanos aprovam o desempenho de Trump na Casa Branca, um índice que se manteve estável em quatro pesquisas consecutivas da Reuters/Ipsos desde meados de outubro, quando a aprovação do presidente era de 31% - a menor de seus dois mandatos.

A popularidade de Trump despencou este ano, à medida que a guerra dos EUA contra o Irã afetou as finanças pessoais dos americanos ao elevar drasticamente os preços dos combustíveis - uma crise econômica que custou ao Partido Republicano o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato. Apenas 31% dos americanos apoiam a guerra contra o Irã, segundo a pesquisa.

A pesquisa também mostrou que os entrevistados democratas estavam divididos quanto à liderança do partido no Congresso, com mais pessoas tendo uma opinião desfavorável do que favorável sobre Schumer. O líder do partido na Câmara, Hakeem Jeffries, foi visto de forma mais favorável do que desfavorável.

Cerca de 43% dos democratas na pesquisa afirmara

m ter uma opinião desfavorável sobre Schumer, enquanto 22% disseram que "nunca tinham ouvido falar" dele. Já os republicanos estão mais unidos em torno de sua liderança, com 75% afirmando que gostam de Trump e 77% dizendo o mesmo do vice-presidente, JD Vance.

A pesquisa da Reuters/Ipsos, realizada online, entrevistou 1.521 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de cerca de 3 pontos porcentuais.

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