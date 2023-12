A- A+

SOLIDARIEDADE Aprovado em nove universidades dos EUA, jovem pernambucano pede ajuda para concluir os estudos Estudante precisará arcar com os custos dos últimos três semestres do curso

Selecionado em nove universidades dos Estados Unidos no ano de 2021, o jovem pernambucano Fred Ramon, de 23 anos, enfrenta agora o desafio de conseguir recursos para finalizar os estudos no país norte-americano.

Cursando ciências da computação na Whittier College, na Califórnia, o estudante perdeu o doador que possibilitava o complemento de sua bolsa de estudos na instituição, que é de 70%.

Agora, faltando três semestres para a conclusão do curso, ele pede ajuda para se manter na universidade dos EUA.

“Eu já estou no quinto semestre, e minha bolsa é de 70%. O restante era pago por meio de um programa daqui dos Estados Unidos que conecta os estudantes carentes com doadores. Infelizmente, o meu doador teve problema financeiro, e o programa informou que ele não vai conseguir pagar o resto”, afirmou Fred.

De acordo com o estudante, a espera pelo encontro de um novo doador por meio do programa poderia levar alguns anos. Por isso, o estudante pede ajuda para realizar o pagamento dos semestres de forma independente.

“O programa até realiza o direcionamento, mas tem muita gente na fila de espera. Cada semestre aqui, já contando com a bolsa, custa cerca de US$ 15 mil, por isso comecei uma vaquinha para arrecadar o dinheiro”, comentou.

No total, serão necessários cerca de R$ 200 mil para garantir a formação do pernambucano. No entanto, a emergência maior é para o pagamento do próximo semestre, que deverá ser quitado ainda em janeiro do próximo ano.

“A faculdade estendeu o prazo porque ela sabe que não tenho muito controle sobre a situação. Por aqui, eles têm muito respeito por quem é de baixa renda. Mas, ainda assim, meu limite para esse semestre é o dia 16 de janeiro”, destacou Fred.

Para o aluno, a conclusão do curso representa a realização de um sonho que não é apenas seu, mas sim compartilhado com toda a família e amigos.

“Eu realmente amo estudar. Para mim, o estudo é representação de evolução, uma abertura de portas para mudanças de vida. Sou filho de faxineira e o primeiro da minha família a entrar numa universidade”, comentou.

Morador do bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, na Regiaão Metropolitana do Recife, o jovem destaca como seu ingresso numa instituição de ensino superior poderá ajudar a mudar a realidade ao seu redor.

“Toda minha família é de baixa renda. Minha mãe e minha avó são analfabetas. Então para mim, chegar aqui representa uma mudança de vida para minha família. Eu sei que vou ter várias oportunidades com o diploma. Se eu conseguir me formar, vou ter várias vagas abertas para mim. Vou ter um futuro, uma estabilidade. Mas, para isso, eu tenho que conseguir pagar os próximos semestres”, finalizou.

Quem se interessar em ajudar o estudante (@fredramonofficial) poderá contribuir com a vaquinha, que está disponível neste link.

Além disso, é possível contribuir por meio da chave Pix: [email protected].



Veja também

Presépios Partido causa polêmica na Itália com presépios de Jesus preto e casais de duas Marias e dois Josés