Saúde Aproveitamento integral dos alimentos: menos desperdício, mais nutrição Cerca de 27 milhões de toneladas de comida são descartadas anualmente no Brasil, de acordo com informações da ONU

No momento em que tantas famílias vão para a cozinha preparar fartas refeições para as festas de fim de ano, talvez seja oportuno pensar no que fazer com as consideradas "sobras". Eles podem ser mais úteis do que imaginamos.

Cerca de 27 milhões de toneladas de comida são descartadas anualmente no Brasil, de acordo com informações da ONU.

Cada brasileiro joga fora, em média, 41 kg de comida por ano e 60% do desperdício ocorre em casa. Ao mesmo tempo, cerca de 6,5 milhões de brasileiros (3,2% da população) enfrentaram fome (insegurança alimentar grave), segundo dados de 2024, do IBGE.

Diversas iniciativas, que começam em casa, podem ajudar a mudar esse cenário. Por exemplo, planejar refeições, fazer lista de compras, verificar validades, armazenar corretamente e aproveitar os alimentos de forma integral, incluindo talos, cascas e usar a estratégia de congelar o que não for usar.

Além de contribuir para a redução do desperdício, usar integralmente os alimentos traz benefícios nutricionais.

De acordo com informações do Pacto Contra a Fome, partes não convencionais de frutas e hortaliças, como cascas, talos e sementes, têm um teor de nutrientes cerca de 40 vezes maior do que a polpa desses alimentos. Outro benefício é o financeiro, já que isso contribui para uma redução de gastos com alimentação e incentiva o consumo consciente.

Confira abaixo alguns alimentos que podem ser reaproveitados:

Cascas de banana, abacaxi, batata, abóbora, maçã, tangerina, pepino, mamão, berinjela, beterraba, maracujá, melão, manga e goiaba;

Entrecascas de maracujá e melancia;

Folhas de cenoura, beterraba, couve-flor, abóbora e batata-doce;

Talos e caules de couve, brócolis e beterraba;

Sementes de abóbora, melancia e melão;

Pão amanhecido;

Nata;

Pés e pescoço de galinha.

O e-book "Pensando Dentro e Fora da Casca", lançado pelo Mesa Brasil Sesc RJ, apresenta receitas que convidam a uma viagem gastronômica nutritiva e inovadora. Confira abaixo três delas para começar a entender como aproveitar integralmente os alimentos na hora de cozinhar.

Arroz tropical de casca de abóbora, melancia e melão

Autor: Chef Ana Célia Sant'anna | Centro Comunitário Souza Pinto

Rendimento: 15 porções

Valor calórico por porção: 209 kcal

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cru

1 xícara de chá de casca de melancia ralada

1 xícara de chá de casca de abóbora ralada

1 cebola em pedaços

½ xícara de chá de casca de melão ralada

1 cenoura ralada com casca

3 colheres de sopa de óleo

2 dentes de alho

4 xícaras de chá de água

Sal a gosto

Cheiro verde a gosto

Preparo

Refogue o alho e a cebola com o óleo.

Junte as cascas e refogue até ficarem macias.

Coloque o arroz e refogue.

Adicione a água, ajuste o sal e deixe cozinhar.

Depois de pronto, adicione o cheiro verde picado e misture.

Bolinho de queijo sem massa com chutney de casca de manga

Autor: Chef Fabio Mendes - Redes Gatronômicas

Rendimento: 25 porções

Valor calórico por porção: 167 kcal

Ingredientes da massa

• 2 xícaras de chá de muçarela ralada

• 2 colheres de chá de parmesão

• 1 colher de chá de orégano seco

• 1 ovo

• ½ xícara de chá de farinha de trigo

• ¾ de uma xícara de chá de farinha de rosca

Ingredientes do chutney

• 1 manga com casca

1 colher de sopa de açúcar

½ cebola brunoise

1 colher de chá de vinagre

Gengibre a gosto

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Preparo da massa

Junte todos os ingredientes e amasse até formar uma massa lisa.

Modele e congele após fritar.

Preparo do chutney

Refogue a cebola e adicione o açúcar para caramelizar.

Junte o restante e deixe apurar por 10 minutos em fogo baixo.

Estrogonoff de talos de couve e brócolis

Autor: Edson Branca e Maria das Graças Pereira | Redes Gastronômicas/Maranathá

Rendimento: 8 porções

Valor calórico por porção: 109

Ingredientes

500 g de couve

500 g de brócolis

1 lata de creme de leite

7 dentes de alho

Pimenta a gosto

Sal a gosto

2 cebolas

Gengibre a gosto

1 colher de sopa de cominho

1 colher de sopa de orégano

½ molho de coentro

3 tomates

Preparo

Higienize os talos de couve e brócolis e corte-os;

Cozinhe os talos com sal até o ponto al dente;

Deixe escorrer e reserve;

Na panela, doure o alho e a cebola, acrescente o tomate e deixe cozinhar mais 10 minutos.

Acrescente os temperos e os talos e mexa por mais 5 minutos.

Depois, coloque o creme de leite até dar ponto de estrogonofe

Bolo de borra de café

Autor: Ana Paula de Araujo Messia | Casa de Proteção Amparo à Criança

Rendimento:17 porções

Valor calórico por porção: 317 kcal

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

3 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

3 xícaras de chá de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de café de raspas de limão

1 colher de sopa de fermento em pó

3 colheres de sopa de borra de café (preferencialmente coado no pano)

Preparo

Junte as gemas, a manteiga, o açúcar e a borra.

Mexa a massa até ficar homogênea.

Acrescente o leite e a farinha, e continue mexendo.

Bata as claras em neve e, depois, junte à massa, delicadamente, o fermento e as raspas de limão.

Asse em forma untada por 30 minutos aproximadamente.

