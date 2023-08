A- A+

Meio ambiente Aquecimento global ameaça processo de fotossíntese das florestas tropicais, diz estudo O estudo se baseia em dados de satélites da Nasa que medem as temperaturas de superfícies vegetais

As florestas tropicais não apenas estão ameaçadas pelo desmatamento e pela seca, mas também pelo aquecimento global, que pode bloquear o processo de fotossíntese, aponta um estudo publicado nesta quinta-feira (24, noite de quarta-feira em Brasília).

No momento, em apenas 0,01% das folhas localizadas na parte superior da copa a temperatura chega aos 47ºC necessários para bloquear a fotossíntese, mecanismo que transforma a luz do sol e o CO2 em energia vital para as plantas, ressalta o estudo, publicado na revista "Nature".

Essa percentagem, no entanto, pode aumentar rapidamente, uma vez que as folhas se aquecem mais rapidamente do que o ar.

"Se o ar se aquece entre 2ºC e 3ºC, a temperatura da superfície das folhas aumenta 8ºC", explicou em entrevista coletiva o cientista Christopher Doughty, da Universidade do Norte do Arizona. Com um aumento médio da temperatura de 4ºC - o pior cenário em relação ao aquecimento global -, "prevemos uma necrose total dessas folhas", acrescentou.

A degeneração das células das folhas poderia ser um fator adicional para a conversão das florestas tropicais em savanas devido às mudanças climáticas e ao desmatamento.

Segundo os pesquisadores, se as temperaturas continuarem aumentando 0,03°C a cada ano, a mortalidade em massa das folhas aconteceria em pouco mais de um século.

O estudo se baseia em dados de satélites da Nasa que medem as temperaturas de superfícies vegetais.

Total de 45% das florestas

Segundo os cientistas, no entanto, existem aspectos desconhecidos sobre como o aumento das temperaturas afetará as folhas que se encontram nas partes mais altas das florestas.

"Não sabemos muito sobre as causas da morte das árvores", reconheceu Gregory Goldsmith, da Universidade Chapman, na Califórnia, um dos autores do estudo, ressaltando que não se conhecem exatamente os efeitos da temperatura ou da umidade atmosférica na vida das árvores.

Na Amazônia, o percentual de mortalidade das árvores aumentou nos últimos anos. Um total de 45% das árvores do planeta encontram-se em ecossistemas tropicais, que têm um papel fundamental na absorção de partículas de dióxido de carbono e abrigam mais de 40.000 espécies de árvores.

A descoberta do bloqueio da fotossíntese em uma pequena porcentagem da copa "é um aviso", lembrou Joshua Fisher, coautor do estudo, da mesma universidade californiana.

Veja também

Folha Pet Nem tão melhor amigo do homem assim: cães prestam mais atenção à vozes femininas