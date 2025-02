"Aqui só joga lixo quem é corno", diz prefeitura de cidade mineira em campanha sobre descarte

A- A+

O município de Prata, no interior de Minas Gerais, encontrou uma maneira não convencional de estimular a população a não jogar lixo em local irregular. Foram instaladas placas dizendo "aqui só joga lixo quem é corno assumido" em diversos pontos da cidade, em especial terrenos onde antes havia grande quantidade de lixo descartado.



A medida faz parte da campanha #JogueLixoNoLixo e #CidadeLimpa da gestão Marcel Vieira Rodrigues da Cunha (PP), conhecido por Xexéu. O município tem fortalecido a mensagem de que a população deve descartar lixo somente no ecoponto da prefeitura.



De acordo com o município, trata-se de uma "campanha de conscientização descontraída", mas que traz uma "mensagem séria" sobre o descarte de resíduos.





A cidade também tem uma campanha de conscientização sobre a dengue, que mira o combate aos focos de água parada - o entulho acumulado pode se tornar um foco para o desenvolvimento do mosquito causador da doença.



O próprio prefeito publicou em seu Instagram um vídeo mostrando a nova placa e enfatizando a presença do ecoponto na cidade. "Se você não é corno, jogue lixo no EcoPonto. Fica a dica", escreveu Xexéu.



"Ideia genial!!! Vou colocar uma placa dessas no terreno vago do lado da minha casa!!", comentou uma seguidora no post.

