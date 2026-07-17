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tragédia Ar-condicionado causou o incêndio mortal em orfanato na Argélia A polícia indicou que um professor de 52 anos estava entre os 11 mortos, o que sugere que as outras vítimas eram crianças ou adolescentes

O incêndio que matou 11 pessoas em um orfanato foi causado por uma "faísca elétrica" de um aparelho de ar-condicionado, provavelmente devido ao seu funcionamento ininterrupto em meio às altas temperaturas, informou a polícia argelina nesta sexta-feira (17).

A polícia indicou que um professor de 52 anos estava entre os 11 mortos, o que sugere que as outras vítimas eram crianças ou adolescentes. Suas idades não foram especificadas.

A investigação "concluiu que o incêndio foi causado por uma faísca elétrica de um aparelho de ar-condicionado instalado em um dos quartos do primeiro andar do prédio", disse a polícia em um comunicado publicado no Facebook.

"Essa falha provavelmente ocorreu devido ao seu funcionamento ininterrupto em um contexto de forte aumento das temperaturas", acrescentaram.

O incêndio começou na noite de quarta-feira na Fundação de Assistência à Infância, localizada no município de Mohammadia, nos arredores de Argel.

Várias regiões da Argélia têm sofrido com uma intensa onda de calor há vários dias, especialmente no norte do país.

Em uma semana, entre 8 e 15 de julho, os serviços de Proteção Civil registraram 932 incêndios, dos quais 913 já haviam sido extintos até a manhã de quarta-feira, informou o vice-diretor de operações, tenente-coronel Karim Harbi, à agência de notícias oficial Algérie Presse Service (APS).

Todos os verões, o norte da Argélia é afetado por incêndios florestais, um fenômeno agravado pela seca e pelas altas temperaturas, ambas favorecidas pelas mudanças climáticas.

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