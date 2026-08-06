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ORIENTE MÉDIO Arábia Saudita alerta para ataque coordenado de Houthis, milícias do Iraque e Irã Porta-voz confirmou que ataque por drones dos Houthis deixaram 11 civis ficaram feridos na região de Najran

Uma fonte saudita de alto escalão disse à Al Arabiya nesta quinta-feira que múltiplos relatórios de inteligência confiáveis indicam coordenação entre o grupo ienemita dos Houthis, milícias iraquianas e a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês) para preparar ataques contra a Arábia Saudita

Segundo a fonte, os relatórios são particularmente alarmantes porque surgem enquanto ela classifica que o Reino segue buscando reduzir as tensões no Oriente Médio com soluções pacíficas. Hoje, o presidente dos EUA, Donald Trump, conversará por telefone com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

O porta-voz das Forças Conjuntas de Coalizão da Arábia Saudita, Turki Al-Malki, confirmou há pouco que um ataque por drones dos Houthis deixaram 11 civis ficaram feridos na região de Najran. Os houthis também atacaram o governo central do Iêmen, aliado do reino saudita, com mísseis e drones mais cedo, matando dezenas de soldados.

Enquanto isso, facções iraquianas estão com a intenção de atacar a Arábia Saudita e países vizinhos com drones, segundo a Al Arabiya, como resposta a ataques do reino saudita e dos Estados Unidos a algumas células das milícias apoiadas pelo Irã. A agência de notícias afirma que os ataques potenciais poderiam ter como alvo locais civis e econômicos, incluindo infraestrutura de energia, portos e aeroportos.

Mais cedo, o Irã intensificou as ameaças a seus vizinhos do Golfo, com mensagens de advertência sobre deixar toda a região "no escuro" em caso de ataque dos EUA contra suas centrais elétricas.

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