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Guerra no Oriente Médio

Arábia Saudita alerta para ataque em Sanaa; houthis prometem resposta

Em paralelo, o porta-voz militar dos houthis do Iêmen, Yahya Saree, advertiu que qualquer ataque contra alvos na cidade será respondido "com uma réplica dura e dolorosa" em Riad

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Uma coluna de fumaça se eleva durante um suposto ataque aéreo da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra Sanaa, capital do Iêmen controlada pelos houthis, em 9 de outubro de 2026Uma coluna de fumaça se eleva durante um suposto ataque aéreo da coalizão liderada pela Arábia Saudita contra Sanaa, capital do Iêmen controlada pelos houthis, em 9 de outubro de 2026 - Foto: AFP/Divulgação

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita pediu nesta terça-feira, 13, que civis deixem a estação central de Sabah, da Yemen Oil Company, na capital iemenita, Sanaa, antes de uma operação militar planejada, segundo a Reuters.

Em paralelo, o porta-voz militar dos houthis do Iêmen, Yahya Saree, advertiu que qualquer ataque contra alvos em Sanaa será respondido "com uma réplica dura e dolorosa" em Riad. Ele também afirmou que o grupo prepara uma nova ofensiva contra diversos alvos sauditas, incluindo a sede da Saudi Aramco e uma de suas refinarias.

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"As Forças Armadas Iemenitas alertam todos os funcionários e cidadãos presentes perto de qualquer instalação pertencente à Aramco Petrolífera para que a evacuem e se afastem dela, uma vez que se trata de um alvo legítimo para nossas forças", disse Saree, em publicação no X.

 

Em outra postagem, Saree pediu que funcionários deixem áreas próximas a instalações petrolíferas sauditas, para não se colocarem em risco.

Os houthis também alertaram para possíveis ataques contra o Aeroporto King Khaled, na capital saudita.

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