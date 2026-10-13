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Guerra no Oriente Médio Arábia Saudita alerta para ataque em Sanaa; houthis prometem resposta Em paralelo, o porta-voz militar dos houthis do Iêmen, Yahya Saree, advertiu que qualquer ataque contra alvos na cidade será respondido "com uma réplica dura e dolorosa" em Riad

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita pediu nesta terça-feira, 13, que civis deixem a estação central de Sabah, da Yemen Oil Company, na capital iemenita, Sanaa, antes de uma operação militar planejada, segundo a Reuters.

Em paralelo, o porta-voz militar dos houthis do Iêmen, Yahya Saree, advertiu que qualquer ataque contra alvos em Sanaa será respondido "com uma réplica dura e dolorosa" em Riad. Ele também afirmou que o grupo prepara uma nova ofensiva contra diversos alvos sauditas, incluindo a sede da Saudi Aramco e uma de suas refinarias.

"As Forças Armadas Iemenitas alertam todos os funcionários e cidadãos presentes perto de qualquer instalação pertencente à Aramco Petrolífera para que a evacuem e se afastem dela, uma vez que se trata de um alvo legítimo para nossas forças", disse Saree, em publicação no X.

تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع المواطنين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التى ستقوم قواتنا المسلحة باستهدافها في حال أقدم العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء مقر شركة أرامكو في الدمام مطار خالد في الرياض مصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 13, 2026

Em outra postagem, Saree pediu que funcionários deixem áreas próximas a instalações petrolíferas sauditas, para não se colocarem em risco.

Os houthis também alertaram para possíveis ataques contra o Aeroporto King Khaled, na capital saudita.

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