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Mar Vermelho Arábia Saudita anuncia aliança para garantir a navegação no Mar Vermelho A Arábia Saudita depende do Estreito de Bab al-Mandeb, localizado no extremo sul do Mar Vermelho, para manter suas exportações de petróleo

O Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira (30) a criação de uma coalizão marítima de 14 países para garantir a navegação no Mar Vermelho, em meio à tensão no trecho de Bab al-Mandeb devido a uma ameaça dos rebeldes huthis do Iêmen.

O movimento rebelde, aliado do Irã, anunciou na semana passada um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, seguido da reivindicação da autoria de ataques aos petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

A Arábia Saudita depende do Estreito de Bab al-Mandeb, localizado no extremo sul do Mar Vermelho, para manter suas exportações de petróleo, enquanto o Irã mantém sob seu controle o Estreito de Ormuz, do outro lado da península.

A coalizão anunciada por Riade tem o objetivo de "fortalecer a segurança marítima, proteger a liberdade de navegação, garantir as rotas comerciais internacionais e as rotas de abastecimento de energia e proteger os interesses marítimos comuns no Estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho e no Golfo de Áden", destaca um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa Saudita.

A Arábia afirmou que a aliança tem "um caráter saudita puramente defensivo" e "não é dirigida contra nenhum Estado". Entre seus membros estão Kuwait, Bahrein, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Nigéria.

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